Cruzeiro ‘renasce’ e completa um ano com Ronaldo à frente da SAF do clube

Em um ano no comando da administração celeste, Ronaldo salvou o Cruzeiro da falência e levou o clube novamente à elite do futebol brasileiro

O 18 de dezembro ficará marcado na história do Cruzeiro. Exatamente em um dia como esse, em 2021, era anunciada à compra de 90% da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube por Ronaldo Fenômeno.

enorme novidade que surpreendeu todo mundo à época mudou o patamar do Cruzeiro, que agonizava em dívidas, graves problemas financeiros, enxurrada de processos — bloqueios e penhoras — judiciais, em sua pior fase vivida nos seus 100 anos.

itatiaia.com.br