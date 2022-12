Servidores da Comarca de Sete Lagoas entregam presentes para filhos de recuperandos da APAC

Novamente, em 2022, a Comarca de Sete Lagoas levou amor e solidariedade para filhos de recuperandos da Associação de Proteção e Assistência ao Condenado- Apac Sete Lagoas.

A ação que envolveu direção do Foro, juízes, servidores e colaboradores atendeu 70 crianças com presentes de Natal. Os presentes foram entregues esta semana.

As unidades Apac funcionam como albergues, em que os condenados são mantidos em regime semiaberto. As ações de recuperação e ressocialização são baseadas na participação da comunidade, no trabalho, religião, na assistência jurídica e de saúde, na valorização humana e no apoio da família.