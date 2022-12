Três caminhões IVECO ganham Prêmio Mobilidade 2023

O ciclo de conquistas da IVECO, marca do Iveco Group, segue forte com a obtenção da principal honraria nacional do segmento, o Prêmio Mobilidade 2023, promovido pelo Estadão. Os modelos Daily 70-170, Tector 11-190 e Hi-Way 560 foram eleitos, por meio de votação popular, os melhores em suas categorias – Leve, Médio e Pesado, respectivamente. A cerimônia de premiação foi realizada essa semana, na sede do jornal, na capital paulista. Em 2020, a IVECO foi a campeã da categoria “Melhor Chassi-Cabine”, com a Daily 35-150.

“Estamos muito orgulhosos com mais este importante prêmio, conquistado a partir da votação de caminhoneiros e transportadores que escolheram nossos caminhões dentre vários concorrentes. Essa conquista é resultado do compromisso que temos com o cliente, oferecendo veículos que proporcionam rentabilidade para o operador, com tecnologia, robustez e versatilidade, e do empenho do time da IVECO e de nossos parceiros, concessionários e fornecedores, motores desse movimento pela excelência em produtos e serviços”, diz Marcio Querichelli, presidente da IVECO para a América Latina.

Os três prêmios recebidos somam-se a outras conquistas celebradas em 2022:

Prêmio Top Truck TV 2022 na categoria “Melhor Executivo de Montadora” para Marcio Querichelli;

Prêmio Automotive Business 2022 na categoria “Logística 4.0”, com o pioneirismo do projeto-piloto Renovar, que objetiva estimular a renovação da frota de caminhões do país;

Prêmio Consumidor Moderno 2022 na categoria “Melhor marca de caminhões/atendimento ao cliente”, pelo segundo ano consecutivo.

Com um portfólio completo dos leves aos extrapesados, a IVECO se destaca entre os concorrentes com produtos que atendem diferentes demandas do transporte de cargas com alta qualidade: entregas urbanas, intermunicipal, rodoviário, dentre outras.

Marcio Querichelli ressalta que as sucessivas premiações são fruto do trabalho conjunto de diferentes áreas da montadora (comercial, engenharia, manufatura, marketing de produto, branding, serviços, rede de atendimento, dentre outras), que, juntas, formam um time vencedor.

“Todo mérito pelas conquistas é da equipe incansável e talentosa que tenho a honra de comandar. Essas pessoas são responsáveis pela IVECO alcançar um nível muito alto de maturidade e profissionalismo, e o reconhecimento do mercado e da imprensa demonstra nossa força como marca full liner. Isso faz toda diferença para seguirmos avançando”, completa.

O Prêmio Mobilidade Estadão, que representa uma evolução do tradicional “Os Melhores do Jornal do Carro”, realizado desde 2006, reconhece os destaques das indústrias de automóveis, caminhões e motos, além de cases de mobilidade, em 23 categorias e quatro grandes campeões escolhidos por um júri especial, formado pelos jornalistas e especialistas do mercado.

IVECO é uma marca do Iveco Group N.V. (MI: IVG). A IVECO projeta, fabrica e comercializa uma ampla gama de veículos comerciais leves, médios e pesados, caminhões off-road e veículos para aplicações como missões off-road. A vasta gama de produtos da marca inclui as linhas Daily, Tector, S-Way. A IVECO emprega cerca de 21 mil pessoas em todo o mundo. Gerencia unidades de produção em sete países na Europa, Ásia, África, Oceania e América Latina, onde produz veículos com as mais recentes tecnologias avançadas. 4.200 pontos de venda e serviços em mais de 160 países garantem suporte técnico onde quer que um veículo IVECO esteja em operação.

Para mais informações sobre a IVECO: www.iveco.com.br

