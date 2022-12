Essências: “Denúncia de um mundo caduco”

O historiador, Cláudio Diniz, teceu críticas sobre a estreia do espetáculo “Essências”, da Preqaria.

Com sucesso na estreia, o espetáculo teatral “Essências”, que busca relacionar o dentro e o fora, as essências pessoais e os elementos que nos formam, recebeu uma notória crítica do historiador, Cláudio Diniz. Confira:

Reflexões sobre “Essências”

“A Escola Livre de Artes acertou mais uma vez. O espetáculo Essências, criação coletiva da turma do curso de formação profissional em teatro da Preqaria Cia de Teatro, é um convite à reflexão sobre a profundidade do ser. O jogo da memória e a busca de compreensão das identidades assinala o horizonte de ideias formadoras da concepção estética desse espetáculo.

A peça é um aprofundamento na temática identitária já explorada em Céu Constelado (2022). Se em Céu constelado, a questão histórica da ancestralidade foi o mote, em Essências, a passagem do “nós” para o “eu”, na minha leitura, é o problema central. As consequências dessa transformação revelam-se no decorrer de uma narrativa segura e bem estruturada. Nesse sentido, a direção de João Valadares é fundamental para definir o andamento da peça e garantir a verossimilhança do texto.

O teatro pós-dramático explora o acontecimento e estabelece uma conexão entre aqueles que executam a ação e aqueles que observam o jogo. A justaposição especular das arquibancadas que formam o cenário em Essências permite que o expectador adentre com facilidade no jogo cênico. Em certos momentos, o público parece protagonizar o espetáculo. Forma-se uma relação intimista que interioriza o texto e permite a identificação com a proposta estética do jogo. A apropriação deliberada de meios e formas múltiplas rompe com padrões usuais e propõe novos modos e conceitos na montagem do espetáculo. É aqui que a Preqaria Cia. de Teatro revela sua filiação a personalidades do teatro contemporâneo como revela sua filiação a personalidades do teatro contemporâneo como Bertold Brecht, Jerzy Grotowski, Hans-Thies Lehmann ou Eugênio Barba.

Os atores, formandos da Escola Livre de Artes da Preqária, captaram muito bem a ideia da transição de uma época de comunhão e partilha para um tempo de individualismo e solidão. A abertura da peça apresenta uma dança tribal e ritualística que evolui para momentos de egoísmos narcisistas. Assistimos estupefatos à passagem de uma primavera em flor para um inverno de saque e sangue.

O vazio e a fluidez revelados nas cenas que seguem colocam em evidência a existência vaga e sem sentido. A partir daí as personagens mergulham no seu vazio existencial. Como Nietzsche já havia enunciado, “se você olhar longamente para um abismo, o abismo também olha para dentro de você”. Quer dizer, a contemplação do abismo leva à ruína, à angústia, ao vazio e à morte. É o abismo que devora o indivíduo que o contempla e se entrega a ele. O preço da individualização radical é a melancolia que caracteriza nossa modernidade líquida.

A crítica social surge de forma sutil no espetáculo. Em certa altura, uma personagem revela que, apesar de sua aparência exterior, carrega um rio poluído em seu espírito. O rio poluído revela a condição efêmera da sociedade de aparências e seu descaso com as minorias fragilizadas. Tudo isso de forma sutil e sem apelos a lágrimas ou engajamentos desnecessários.

O resultado é o sufocamento. “Eu não consigo respirar”, vai dizer outra personagem. A angústia, a melancolia, a solidão e a ausência, numa paráfrase a Jorge Luis Borges, “cercam-nos como a corda à garganta. O mar ao que se afunda.” Se um dia já fomos um bando, agora estabelecemos uma solidão em grupo. Estamos sós e ponto. Tudo é líquido, inclusive o amor.

Contudo, não há que se pensar que o novo espetáculo da Preqária é um desfile de mazelas sociais e tragédias pessoais. Isso seria de uma ingenuidade gritante. Essências é a denúncia de um mundo caduco. Certamente, todos estão taciturnos, como Drumond já alertava, “mas nutrem grandes esperanças”. A crítica ao narcisismo de nosso tempo tem uma função pedagógica. Ela procura resgatar valores fundados na defesa de uma humanidade mais conectada àquilo que realmente importa. O corpo, a terra, a natureza, a comunhão, a fraternidade, o amor, precisam ter importância. O “nós” precisa ser essencial. O outro deve ser a medida de nossas essências. Precisamos alcançar o outro para compreender a nós mesmos. O convite está feito”.

Cláudio Diniz – Historiador

Sete Lagoas, dezembro de 2022.

SINOPSE

Nossas ancestralidades, nossos avós, os rios, e as veias da terra. Esses parentes nós vemos como coisas a parte, mas não estão separados, eles também são o que somos, estão lá e aqui dentro. O corpo é a terra, tem os sais minerais, e todo um ecossistema de plantar, de colher, de construir, regar e irrigar. As montanhas, as grutas, os rios e mares, as rochas e nossas duras cabeças. Neste espetáculo buscamos relacionar o dentro e o fora, as essências pessoais e os elementos que nos formam.

FICHA TÉCNICA

Direção: João Valadares

Dramaturgia: Coletiva

Figurinos: Anna Oliveira

Costureira: Maria Hilda Ferreira

Iluminação: João Valadares

