Cinoterapia ganha novo integrante

Ringo é o novo cão terapeuta facilitador das atividades da Apae.

A cinoterapia da Apae de Sete Lagoas, recebeu na manhã de quinta-feira (15) um novo integrante: O cãozinho Ringo, que juntamente a Aloha e Duque, serão como terapeutas facilitadores, realizando atividades em que o assistido utiliza-se do estímulo com o cão para vencer obstáculos, limitações físicas e psicológicas, melhorando significativamente a qualidade de vida e reintegração na sociedade.

Da raça Golden Retriever e pertencentes à Rocca – Rondas Ostensivas com Cães, por serem extremamente dóceis, os cãezinhos desta espécie são os que mais auxiliam no tratamento. Assim, os pets, Aloha, Duque e agora Ringo, trabalharão o desenvolvimento, a comunicação e a sensibilidade do pequeno paciente.

O cachorro, considerado o melhor amigo do homem, na Cinoterapia disponibilizada pelo 25º BPM, é responsável por auxiliar no tratamento de crianças da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sete Lagoas (Apae), que há treze anos é referência no quesito eficácia, utiliza a Cinoterapia, nos tratamentos de transtornos físico, psíquico e emocional de pessoas com necessidades especiais.

Para o Ten. Cel. PM José Onézio da Costa Júnior, Comandante do 25º Batalhão da Polícia Militar, essa parceria com a Apae na Cinetorapia é relevante e gratificante. “É um trabalho importantíssimo que a Polícia Militar faz questão de participar. Hoje um dia muito feliz de participar para apresentar mais um cão que fará parte da equipe da Cinoterapia”, ressaltou.

Denize Carvalho, Gerente Administrativo falou do sucesso da Cinoterapia. “É um atendimento muito importante para os nossos alunos, que passa a contar com mais um cão na equipe. Agradecemos o apoio da Polícia Militar pela parceria de sucesso há anos”, comemora.

Na prática o cãozinho será utilizado como terapeuta nas abordagens multidisciplinares no Centro Especializado em Reabilitação – CER II da APAE de Sete Lagoas, em parceria com a Polícia Militar.

A Cinoterapia pode ser indicada para diferentes doenças, desde quadros leves até deficiências graves. Podem se enquadrar: autismo, down, paralisia cerebral, dentre várias outras.

Além da recepção ao novo terapeuta canino, houve também um momento de homenagem ao 3°SGT Eduardo Almeida de Souza, pelo empenho e dedicação na condução dos trabalhos da Cinoterapia da APAE de Sete Lagoas. Através do seu trabalho e compromisso impecável, tem sido possível proporcionar ainda mais saúde e bem-estar para as pessoas com deficiência. O Sargento Tavares também integra a equipe que conta com fonoaudiólogos, terapeutas e fisioterapeutas.

Com iniciativas como essa, o 25º BPM contribui para a melhoria da qualidade de vida da população sete-lagoana.

Atualmente a APAE recebe 780 assistidos de Sete Lagoas e região. A unidade sete-lagoana é modelo para todo o Brasil em diversas metodologias de tratamento, oferecendo atendimento aos usuários nas áreas, médica, odontológica, social, educacional e psicológica. A APAE ainda tem programas de formação básica para o trabalho e oficinas de dança, música, artes, informática, biblioteca, educação física e práticas esportivas, além da Equoterapia (terapia com cavalos) e da Cinoterapia (terapia com cães).

Da Redação