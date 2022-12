Homem é preso suspeito de tráfico de drogas em Sete Lagoas, pela PM

Durante patrulhamento típico de Tático Móvel, as equipes receberam informações de que o indivíduo estaria na prática de tráfico ilícito de drogas, na rua Dolores Duran no bairro Alvorada em Sete Lagoas Uma vez no local, quando o indivíduo percebeu a presença das guarnições começou a evadir, pulando os muros das residências, sendo perseguido e preso.

Durante buscas no interior da residência a cadela Anja localizou os materiais descritos abaixo: O homem foi encaminhado juntamente com a droga para a Delegacia da Polícia Civil.02 barras de maconha,01 pequeno tablete de maconha,02 pedras brutas de crack, 05 pedras de crack e R$47,00 ( quarenta e sete reais ).

Com PM