PMMG divulga nova ferramenta para download através do Portal cidadão MG

A PMMG esta divulgando uma nova ferramenta para download de cópia de Boletim de Ocorrência através do Portal cidadão MG.

A nova funcionalidade permite que o cidadão que registrou boletim de ocorrência obtenha uma cópia digital do documento, bastando acessar o Portal Cidadão pelo site: cidadão.mg.gov.br ou através do aplicativo: MGAPP em dispositivos móveis (Android ou IOS).

O acesso aos serviços do portal cidadão será através do login inicial no domínio gov.br, com um cadastro inicial utilizando o número do CPF.

Após cadastro, será liberado acesso a todos os serviços do portal, dentre eles o download do Boletim de Ocorrência. O solicitante precisa estar de posse dos dados da ocorrência (Nº REDS ou nº do BO) e dados de identificação (nome completo, CPF ou RG).

Ao preencher os campos corretamente, o cidadão responderá à pesquisa de satisfação PMMG, que alimenta o SIGOP Qualidade, e em seguida será disponibilizado o documento em formato de arquivo PDF para download.

No Portal da PMMG o link de impressão de Boletim de Ocorrência também já foi atualizado e direciona o usuário para a página do Portal cidadão MG.

Com PM