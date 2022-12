América se reapresenta de maneira virtual nesta sexta-feira (16)

A metodologia é inovadora entre os clubes do Brasil

O América divulgou, nesta quarta-feira (14), que a reapresentação do elenco será realizada de maneira virtual nesta sexta (16). As primeiras atividades serão apenas físicas e realizadas de maneira remota. A apresentação presencial do elenco será no dia 26 deste mês, no CT Lanna Drumond.

Os atletas serão divididos em grupos de seis a oito integrantes, com 1h30 de atividades diárias durante a experiência online. Os trabalhos serão coordenados pelos preparadores físicos Lucas Itaberaba, Luís Kalil, Jonas Neves e William Matos.

O preparador Lucas Itaberaba explicou a escolha pelo trabalho remoto.

“A ideia era não quebrar uma sequência de treinamentos, pois, se volta agora e para no Natal e Ano Novo, os atletas retornariam no dia 2 de janeiro com cerca de 10 dias sem treino pelo intervalo. Eles voltariam praticamente do zero no início de janeiro. Com essa programação, vamos conseguir dar um estímulo de 50% do que conseguem realizar e, quando retornarem ao presencial, conseguiremos trabalhos mais intensos”, afirmou.

itatiaia.com.br