No SINE Sete Lagoas tem vaga para pedreiro, entre outras; confira

Instalador Reparador/Técnico em Telecomunicações : instalação, manutenção e desconexão em residências de clientes e possuir veiculo próprio em bom estado de uso- CNH B

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade : Ensino Médio Completo

Mecânico de Manutenção de máquinas : executar além das manutenções dos equipamentos, como entrega de equipamentos ao cliente, conferencia do equipamento, entrega em domicilio/obra, inventario de maquinas e relatórios- CNH: B

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade : Ensino Médio Completo

Recepcionista: Atendimento ao publico, atendimento no telefone e orçamento para clientes.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade : Ensino Médio Completo

Secretaria Administrativa: Emissão de NFe’s, atendimento de telefones, controle e envio de e-mail’s, montagem de orçamentos, lançamento de vendas- Desejável CNH B

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade : Ensino Médio Completo

Ajudante de Carga e Descarga em Material de Construção– Desejável CNH A

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade : Ensino Fundamental Completo

Auxiliar de Contabilidade/Auxiliar de Escrituração Fiscal: Experiência na apuração dos impostos bem como entrega das obrigações acessórias de empresas simples, lucro real presumido.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade : Superior Incompleto em Ciências Contábeis

Auxiliar de Limpeza/ Auxiliar de Cozinha

Experiência: 6 meses na função – Escolaridade : Ensino Fundamental Incompleto

Atendente de Balcão/Padaria: atendimento ao publico, repor e organizar produtos no balcão, fazer a conferencia de etiquetas, fatiar, embalar , pesar produtos e limpeza do local de trabalho.

Experiência: não exige – Escolaridade : Ensino Fundamental Completo

Ajudante de Carpinteiro: atuar na reforma de paletes- Disponibilidade de horários.

Experiência: 6 meses na função – Escolaridade : Ensino Fundamental Completo

Empregada Doméstica :serviços domésticos em geral, lavar, passar e cozinhar-Desejável moradores do centro ou região.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade : Ensino Fundamental Incompleto

Empregado Domestico (a): Preparar refeições, cuidar de peças do vestuário como roupas e sapatos e colaboram na administração da casa, conforme orientações recebidas. Fazem arrumação ou faxina e cuidar de plantas do ambiente interno e externo- Desejável moradores da região do bairro Nossa Senhora do Carmo.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade : Ensino Fundamental Completo

VAGA EXCLUSIVA PCD -PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

VAGA PCD/Porteiro: Controle da entrada e saída de pedestres e de veículos na empresa, recepcionar, identificar atender telefonemas direcionando as ligações para os setores desejados- Informática Básica

Experiência : 6 meses na carteira – Escolaridade : Ensino Médio Completo

Atendente/Vendedor : Experiência no varejo como vendedor para atuar em loja de moveis e decoração para casa.

Experiência : 6 meses na carteira – Escolaridade : Ensino Médio Completo

Soldador : manutenção preventiva, corretiva e preditiva usando equipamentos de solda elétrica, oxicorte e ferramentas pertinentes a função. Apoiar o controle dos relatórios e históricos.

Experiência : 6 meses na carteira – Escolaridade : Ensino Médio Completo-Curso de Solda

Operador de Perfuratriz : perfurar a rocha com metragem e inclinação desejada, relatar se existem fendas nos furos, apontamento de parte diária, assegurar que os furos estejam limpos para o bombeamento de explosivo- CNH : B.

Experiência : 6 meses na carteira – Escolaridade : Ensino Médio Completo

Operador de Betoneira

Experiência : 6 meses na carteira – Escolaridade : Ensino Médio Completo

Encarregado Operacional: atuar na produção de tanques, planejar e praticar atividades do trabalho, assegurar a qualidade de produtos.

Experiência : 6 meses na carteira – Escolaridade : Ensino Médio Completo

Confeiteiro (a): Confecção de bolos, tortas, pudim, gelatina, brigadeiro, mousse, biscoitos.

Experiência: 6 meses na função – Escolaridade: Ensino Médio Completo

Assistente de Marketing/Designer Gráfico: Conhecimento Corel/Draw,Phtoshop,Indesign e outros softwares de edição e diagramação- disponibilidade de horários.

Experiência: 6 meses na função – Escolaridade : Superior Completo em Comunicação, Administração ou áreas afins

Estagio Logística: Atuar na Indústria de Laticínios.

Experiência: não exige – Escolaridade: Cursando Superior/Técnico em Logística ou Administração a partir do 3º período.

Padeiro: Preparar a massa e criar diferentes tipos de pães, garantindo a produção e atendendo a demanda dos clientes.

Experiência: 3 meses na função – Escolaridade : Ensino Fundamental Incompleto

Vendedor Externo: Venda Porta-a-porta de planos de internet para Sete Lagoas e região.

Experiência: não exige – Escolaridade : Ensino Médio Completo

Estagiário de Suprimentos/Almoxarifado: auxilia no processo de compras dos matériais hospitalares, administrativos e medicamentos-

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade : Superior em Andamento Administração, Farmácia ou Logística (a partir do terceiro período)

Lavador de veículos: Lavar e manobrar os veículos-CNH AB

Experiência: 6 meses na função – Escolaridade : Ensino Médio Completo

Pintor: Preparar as peças para a pintura, realizar pintura em peças de automóveis.

Experiência: 3 meses na função – Escolaridade : Ensino Fundamental Incompleto

Tecnico Segurança do Trabalho : Gestão local dos Técnicos de Segurança e atividades,rotina Operacional em Logística para HSE,Gestão e compilação de Indicadores , Programas Comportamentais em HSE e Sistema de Gestão HSE,Responsável por campanhas e treinamentos de HSE- CNH :B

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade : Curso Técnico em Segurança no Trabalho Concluído

Projetista / Estagio: Elaboração de projetos de desenhos de projeto básico 2d e 3d, participar da criação de layouts, Realizar especificação técnica e medição em obra, desejável conhecimento em AUTOCAD, Microsoft Office básico-CNH B.

Experiência: não exige – Escolaridade : Ensino Superior Incompleto em Engenharias , Arquitetura ou Design de Interiores

Eletricista : Realizar a manutenção preventiva e corretiva em circuitos elétricos em baixa tensão energizados e desenergizados. desmontar, trocar componentes elétricos e energizar circuitos- Disponibilidade para morar em Inhaúma

Experiência: 6 meses na função – Escolaridade : Ensino Médio Completo

Serralheiro: Realizar manutenção corretiva em maquinas e implementos agrícolas e pecuárias em instalações diversas com auxilio de equipamentos de oxicorte, solda elétrica, lixadeira elétrica manual, policorte e furadeira. Eventualmente, fabricar estruturas e peças diversas- Disponibilidade para morar em Inhaúma.

Experiência: 6 meses na função – Escolaridade : Ensino Fundamental Completo

Operador de Pa Carregadeira: Movimentação de rações diversas para alimentação de bovinos. realizar atividade diversas de movimentação de materiais, reparos em vias internas e carregamentos de caminhões, dirigir caminhão no transporte de insumos e rações para bovinos. Eventualmente realizar manutenção nos equipamentos- CNH D- Disponibilidade para morar em Inhaúma

Experiência: 6 meses na função – Escolaridade : Ensino Fundamental Incompleto

Ordenhador : Realizar teste no leite, fazer pré , limpar a ordenha, lavar os tanquetes da tubulação de leite, colocar teteiras,fazer o pós DIP, limpar ordenha tanque de leite e tubulações- Disponibilidade para morar em Inhaúma

Experiência: 6 meses na função – Escolaridade : Ensino Fundamental Incompleto.

