Sala Mineira do Empreendedor de Sete Lagoas recebe Selo Prata de referência em atendimento do Sebrae

A Sala Mineira do Empreendedor de Sete Lagoas recebeu, no último dia 7 de dezembro, o “Selo Prata” referência em atendimento Sebrae, que é uma metodologia de avaliação para reconhecer a qualidade dos atendimentos e serviços prestados pelas salas do empreendedor estruturadas pelo país e em Minas Gerais denominadas “Sala Mineira do Empreendedor”.

O reconhecimento da unidade sete-lagoana como Selo Prata foi divulgado pelo Sebrae-MG em evento que reuniu agentes de atendimento do território mineiro no Minascentro, em Belo Horizonte, sendo representada pela agente Libânia Coelho.

A coordenadora da Sala Mineira do Empreendedor de Sete Lagoas, Suzana Viana, ressalta que “o Selo Prata chega como reconhecimento ao trabalho realizado pela equipe da sala, com qualidade nos serviços prestados que alcançam o microempreendedor individual (MEI) e empreendedores investidos nos demais portes de empresas constituídas no município”.

No entendimento do superintendente de Rendas Mobiliárias do Município, Fernando Coelho, “a Sala Mineira do Empreendedor é importante elo com a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (Jucemg), o que promove agilidade nas constituições de empresas, permitindo-nos, em até 24 horas após a constituição, a disponibilização do Alvará de Funcionamento e a emissão de Nota Fiscal de Prestação de Serviços eletrônica e, com apoio do Sebrae, é oferecido suporte e orientação aos empresários, empreendedores e seus contadores, o que corrobora com a perenização e sucesso dos empreendimentos”.

Sete Lagoas foi o único município da região que recebeu o Selo Prata, sendo a mesma categoria alcançada pela capital Belo Horizonte. Para alcançar o selo o monitoramento do trabalho se deu ao longo de 2022, organizando e consolidando evidências das atividades desenvolvidas no decorrer do ano, de acordo com a metodologia e processo de avaliação do Sebrae, segundo as agentes de desenvolvimento.

A Sala Mineira do Empreendedor Sete Lagoas fica na Rua Plácido de Castro, nº 131, centro, com atendimento em dias úteis de 8h às 17h, em uma parceria entre Prefeitura de Sete Lagoas, Sebrae e Jucemg. Telefone: (31) 3776-7940.