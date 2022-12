Cecon capacita sobre novo sistema de Nota Fiscal Eletrônica de Serviços do Município

A Prefeitura de Sete Lagoas – por meio da Central do Contribuinte (Cecon) – inova mais uma vez e atualiza seu sistema de emissão de nota Fiscal eletrônica de prestação de serviços, tornando-o mais simples, ágil e integrado.

Para dar ciência das novidades do novo sistema, serão realizadas capacitações ao longo da próxima semana por meio de eventos híbridos (presenciais e online) envolvendo profissionais da fiscalização municipal, prestadores de serviço, contratantes, instituições financeiras, cartórios, instituições de ensino e setor de construção civil, em dias e horários específicos.

Os cursos ocorrem nos dias 20, 21, 22 e 23 de dezembro, de 09h às 12h e de 13h30 às 17h, presencialmente no Hotel San Diego Veredas, ao lado do Shopping Sete Lagoas, e também de forma online, pela plataforma Zoom. Para participar presencialmente, é preciso se cadastrar gratuitamente no link capacitanfse.libresolucoes.com.br. Já a transmissão online será por meio do link https://us02web.zoom.us/j/82203558557, de acordo com o cronograma:

Terça, 20/12

09h às 12h: Fiscalização

13h30 às 17h: Prestadores / Tomadores do município

Quarta, 21/12

09h às 12h: Instituições financeiras / Cartórios

13h30 às 17h: Instituições de ensino / Construção civil

Quinta, 22/12

09h às 12h: Instituições de ensino / Construção civil

13h30 às 17h: Prestadores / Tomadores do município

Sexta, 23/12

09h às 12h: Prestadores / Tomadores do município

13h30 às 17h: Instituições financeiras / Cartórios

Aos interessados que não puderem participar da capacitação de forma presencial ou online, a Cecon informa que serão disponibilizados tutorial e suporte técnico. A expectativa é que o novo sistema entre em operação no início do ano que vem. Realização: Libre Soluções, e-cidade e Prefeitura de Sete Lagoas. Mais informações: (31) 3772-3052.