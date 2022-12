Goleiro revelado pelo América-MG recebe sondagens do PSG para substituir Keylor Navas

Matheus Magalhães, do Braga, está nos planos do PSG para ser reserva imediato de Donnarumma

Revelado pelas categorias de base do América-MG, o goleiro Matheus Magalhães (Braga-POR), recebeu sondagens do PSG para substituir Keylor Navas como reserva imediato de Donnarumma. A informação circula na imprensa europeia e foi confirmada pelo ge. Ainda não há proposta oficial na mesa.

Matheus defende as cores do Braga desde 2014. Ele iniciou a carreira nas categorias de base do América e ficou cerca de oito anos no clube, sendo três temporadas no profissional (de 2012 até parte de 2014).

Em outubro deste ano, ele se tornou o jogador brasileiro com o maior número de jogos pela Liga Europa, 59 partidas no total.

Matheus Magalhães defendeu duas cobranças na disputa de pênaltis contra o Sheriff, na Europa League, na última temporada — Foto: (Reprodução/Europa League)

Segundo a imprensa portuguesa, o interesse do Paris Saint-Germán pelo atleta brasileiro parte de Luís Campos, diretor de futebol da equipe, que conhece bem o futebol português. O ge confirmou que o goleiro tem contrato com o Braga até 2027 e uma multa rescisória de 25 milhões de euros, cerca de R$ 138 mil reais.