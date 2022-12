Cruzeiro encaminha contratação do volante Ramiro, ex-Corinthians

Volante tem 29 anos e baixou o salário em relação ao que recebia no clube paulista

O Cruzeiro está perto de acertar a contratação do volante Ramiro, ex-Corinthians. As conversas evoluíram no decorrer dessa quarta-feira, e o jogador é esperado em Belo Horizonte, ainda nesta semana, para realizar exames médicos e assinar contrato.

Tudo dando certo nos testes físicos, o jogador de 29 anos firmará vínculo com o Cruzeiro até o fim de 2024. O ge noticiou o interesse do clube no atleta, que aceitou a proposta financeira, reduzindo o salário em relação ao que recebia no Corinthians.

Ramiro teve o nome sugerido à diretoria do Cruzeiro nos últimos dias, que analisou a contratação junto da comissão técnica. Com a aprovação, começou a negociação com o staff do volante sobre os termos do contrato. Outros clubes também tinham interesse no jogador.

O acerto encaminhado entre as partes foi noticiado inicialmente pelo jornalista Samuel Venâncio.

Mesmo acertado com Ramiro, o Cruzeiro buscará outros reforços para o setor. O time não tem mais William Oliveira, que não teve contrato renovado. Também não conta com Filipe Machado, que passou por cirurgia no pulmão. Além disso, a situação do volante Pedro Castro ainda é incerta.

Ramiro foi contratado em dezembro de 2018, pelo Corinthians, no Grêmio. Embora fosse jogador importante para o elenco, não se firmou como titular ao longo do ano. Em junho, Ramiro retornou ao Timão após empréstimo ao Al Wasl, dos Emirados Árabes. À época, tinha futuro incerto, mas caiu nas graças de Vítor Pereira.

O salário era considerado alto, o que esfriou o interesse do Timão em mantê-lo no elenco para 2023. Foram 14 jogos disputados em 2022. Desde 2018, foram 120 jogos com a camisa alvinegra e seis gols marcados.

ge.globo.com