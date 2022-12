No primeiro dia no Atlético-MG, Paulinho cita elenco forte e meta: “Primeiro gol na Arena”

Atacante de 22 anos conheceu o CT do Galo e iniciou pré-temporada

Paulinho está na casa. O único reforço do Atlético-MG até agora nesta janela, se apresentou junto com o restante do elenco na tarde desta quarta-feira no CT do Galo, em Vespasiano. Dia de conhecer o centro de treinamento e as pessoas que trabalham por lá. Em entrevista à Galo TV, o atacante falou das metas para 2023.

– Muito feliz, motivado para conseguir coisas grandes aqui no Atlético, temos um elenco mito bom, muito talentoso, de jogadores com muito nome na história do futebol. Espero chegar para somar e ajudar o Atlético a conquistar muitos títulos em 2023 e assim por diante.

“Tenho como meta fazer o primeiro gol na Arena, espero que possa conseguir fazer esse gol, e dar muitas alegrias para a torcida do Galo nesse novo momento junto com o estádio maravilhoso, moderno e bonito”

O atacante de 22 anos avaliou ainda que retornou da Europa mais maduro. O atleta estava no Bayer Leverkusen, da Alemanha, e chega por empréstimo até o fim de 2023. Depois ele passa a ser jogador do Atlético em definitivo.

– Volto muito mais maduro, mentalidade completamente diferente de que eu fui para Europa. Fui para Europa com 18 anos e foi tudo uma loucura para mim na época. Hoje tenho total noção do que está acontecendo no momento e tenho total noção da importância da minha vinda para o Galo.

Paulinho no CT do Galo em dia de reapresentação — Foto: Divulgação/Atlético

Paulinho ainda falou sobre a negociação com o Atlético, citou que conhece o diretor de futebol há mais tempo e que se apaixonou pelo projeto apresentado pelo Galo.