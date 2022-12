VW Jetta GLI une a esportividade à boa relação custo-benefício

Com motor 2.0 turbinado de 231 cv e câmbio DSG de sete marchas, modelo da Volkswagen custa a partir de R$ 221 mil, e se destaca por ser um dos sedãs esportivos mais em conta no nosso mercado

Com novo câmbio Tiptronic DSG, de sete marchas, e motor 2.0 turbo de 231 cv, o Volkswagen Jetta GLI segue desembarcando no Brasil importado do México. O preço de R$ 221.380 a princípio pode assustar, mas trata-se do sedã esportivo mais em conta no nosso mercado. Com a cor vermelha, como a unidade testada pelo Super Motor, o valor pula para R$ 223.380.

Com um desempenho acima da média para a categoria, o Jetta GLI acelera forte na pista graças ao infalível conjunto mecânico da Volkswagen e sua transmissão automatizada de dupla embreagem, que garante arrancadas precisas e ligeiras.

O motorzão 350 TSI, 2.0 turbo a gasolina, com injeção direta, enche rápido e entrega 35,7 kgfm de torque a partir de míseros 1.500 rpm. Ao volante, o motorista conta com quatro modos de condução (Eco, Normal, Sport e Individual). Os ajustes alteram a resposta do motor e do câmbio e também da direção elétrica e progressiva, que fica mais leve ou dura, conforme a velocidade do carro.

Com rodas de liga leve aro 18 e pneus de perfil baixo, o sedã é puro prazer para quem gosta de dirigir, seja por sua esportividade ou pelo visual mais arrojado. O Jetta GLI ganhou novos para-choques e o carro ficou mais comprido.

A grade do radiador traz um desenho também inédito, bem como o acabamento na cor vermelho do friso frontal e das pinças dos freios a disco nas quatro rodas. Na traseira, as lanternas agora são 100% de LED e a dupla saída do escapamento reforçam o visual descolado do sedã, de fato, esportivo.

O porta-malas oferece generosos 510 L de capacidade. Aliás, falta de espaço é um problema que passa longe no Jetta GLI. Com 2,68 m de distância entre-eixos, o sedã esportivo manda bem no conforto. Quatro adultos e uma criança viajam sem passar nenhum aperto no carro.

Pacote do Jetta GLI agrada

Internamente, as novidades do Jetta GLI são pontuais, com destaque para a nova central multimídia VW Play, com tela de 10,1 polegadas e HD interno de 10 Gb, além de conectividade sem fio com Android Auto Apple CarPlay. O volante multifuncional agora traz botões sensíveis – até demais – ao toque, iguais aos dos modelos elétricos da Volks – ID.3, ID.4 e ID.Buzz, lançados na Europa.

Tanto o banco do condutor como o do carona contam com sistema individual de aquecimento ou resfriamento. O do motorista ainda conta com um mimo extra, todos os ajustes do banco são elétricos. O Jetta GLI não tem opcionais, mas a lista de itens de série é bem completa.

O sedã vem, por exemplo, com carregador de smartphone por indução, retrovisores externos com desembaçador e interno fotocrômico, sensor de chuva, duas entradas do tipo USB-C, além de teto solar e ar-condicionado digital de duas zonas. O painel de instrumentos é 100% digital, com tela de 10,25 polegadas.

Em relação à segurança, o pacote tecnológico do Jetta GLI também agrada, só peca no número de airbags, apenas seis. O sedã esportivo sai de fábrica com piloto automático adaptativo (ACC), acendimento automático dos fárois, frenagem automática de emergência, além de sensor de fadiga e Isofix.

Ficha técnica Volkswagen Jetta GLI

Motor: quatro cilindros em linha 2.0, 16V, turbo, injeção direta, variação na válvula de escape

Combustível: gasolina

Potência: 231 cv de 5.000 a 6.200 rpm

Torque: 35,7 kgfm entre 1.500 e 4.400 rpm

Câmbio: automatizado de dupla embreagem, sete marchas

Direção: elétrica

Suspensão: MacPherson (dianteira) e multilink (traseira)

Freios: disco ventilado (dianteira) e disco sólido (traseira)

Tamanho: 4,74 m (C), 1,79 m (L), 1,47 m (A)

Entre-eixos: 2,68 m

Pneus/rodas: 225/45 R18

Porta-malas: 510 L

Tanque: 50 L

Peso: 1.476 kg

0 a 100 km/h: 6,7 s

Velocidade máxima: 249 km/h

Consumo médio (Inmetro): Cidade: 9,9 km/L Estrada: 12,2 km/L

otempo.com.br