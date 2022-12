Rede de Adolescente Aprendiz de Sete Lagoas promove rifa para custear despesas

A Rede Adolescente Aprendiz precisa de ajuda. Como não realizou eventos para angariar recursos, a instituição sem fins lucrativos lançou uma rifa com vários brindes, para arcar com as despesas em aberto.

A premiação é de 300,00 mais uma semijoia, Liquidificador e uma sanduicheira. A rifa pode ser adquirida no valor de R$,500 cada bilhete ou bloco completo, por R$125,00.

A Rede de Adolescente Aprendiz funciona na rua rua Nossa Senhora do Carmo, 166, bairro Nossa Senhora das Gracas em Sete Lagoas no horário de 13 às 17h.

Funcionando desde 10 de dezembro de 1976, a principal atividade dessa empresa é de Defesa de Direitos Sociais, atendendo atualmente 90 adolescentes de Sete Lagoas.

Padre Warlem Dias

Na Ação Sócio Transformadora da Ação Evangelizadora da Igreja, na Promoção Humana, destacamos esta “OBRA DE DEUS”: a Rede Adolescente Aprendiz.

A Rede situa-se na complexidade da Promoção humana, através do rosto dos menores, das adolescentes mulheres, das famílias, da educação e do ecumênico.

Obra de Deus: por ser um toque humano do divino, na acolhida, compaixão e do amor que cuida, protege, promove e transforma a vida de adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social. Nela se aprende a linguagem da alteridade a olhar com ternura, na escuta dos dramas cotidianos e nas aspirações do coração humano.

“Ninguém fique devendo nada a ninguém, a não ser o amor, pois o amor não faz mal a ninguém”. (Rm 13,8)

O que é a REDE? É a antiga Guarda Mirim de Sete Lagoas, fundada em agosto de 1966 que em 2011 se torna: Rede Adolescente Aprendiz.

O paradigma rede fluiu na construção de uma parceria aberta e participativa dos adolescentes e da sociedade. A dinâmica da rede vincula-se de modo efetivo e afetivo aos vínculos com a REDE: o local de trabalho, a escola e as famílias dos adolescentes.

Portanto, a Rede não é feita apenas de uma corda, nem a soma delas; implica um jeito de entrelaçar as cordas, de modo que, ao ultrapassar as capacidades individuais de cada uma delas há os “nós”. Eles dão o toque de funcionamento do todo e permitem que o conjunto se torne REDE.

A Rede Adolescente Aprendiz tem por objetivo: Assistência e inclusão de adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social, no mercado de trabalho, através da educação humana integral e da formação básica técnico-profissional.

São artesãos da REDE: Adolescentes na faixa etária dos 16 aos 18 anos, com história única de dificuldades cotidianas e sonhos, tais como: passar no vestibular e não poder seguir por causa dos custos; ser sustento da casa com meio salário mínimo; viver experiências de pais e irmãos usuários de drogas; gravidez na adolescência durante o processo de admissão ou demissão.

A Rede contribui na desenvoltura dos adolescentes, exercendo a vivência do trabalho na complexidade das relações, estimulando-os na experiência do primeiro emprego, propiciando a função ético-social do trabalho como fonte de sabedoria, ensinamento e crescimento pessoal.

Desafio: Ser Rede- na sociedade Sete-lagoana, pois, “Ninguém Ama o que não conhece”.

A REDE é caminho aberto de busca e transformação.