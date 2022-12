Notícias do Open de Peteca do Clube Náutico de Sete Lagoas

Encerrou no último dia 4 de dezembro o Open de Peteca. Foram 5 dias de jogos, onde os atletas fizeram partidas emocionantes, demostrando muita garra e amor ao esporte.

Mais uma vez, mesmo se tratando de uma competição, prevaleceu a diversão, o companheirismo e o respeito entre os atletas.

Ressaltamos a participação de novos aletas, sócios que passaram a jogar e gostaram do esporte.

Durante a premiação foi feita uma homenagem a atleta Bruna Nogueira, que recentemente conquistou o Terceiro Lugar – Categoria Adulto no Campeonato Brasileiro de Peteca, realizado no Country Clube de Goiás.

Parabéns aos sócios que ganharam brindes: Lucas Ribas e Adenilson Rodrigues

Nossos agradecimentos aos patrocinadores: Feel Pro-Moda Fitness, Vício Vestir Modas e Paty Torres-Ateliê de Bolos, atletas, colaboradores e demais envolvidos na realização do evento.

Confira abaixo a classificação e premiação:

CATEGORIA FEMININA

Campeã: Marília Nogueira

Vice campeã: Shirley Mariz

CATEGORIA C

Campeões: Bruna Teixeira e Marcelo Rabelo

Vice campeões: Breno Lima, Canísio Saraiva, José Ailton

CATEGORIA B

Campeões: Aníbal de Souza, Antônio Faria, Edmar da Costa

Vice campeões: Leonardo de Souza, Jhonatan Pinheiro, Arthur Carvalho

CATEGORIA A

Campeões: Gabriel Alves, Ricardo Sales, Lucas Ribas

Vice campeões: Renan de Souza, José Carlos, Adenilson Rodrigues