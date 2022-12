Duílio de Castro, prefeito de Sete Lagoas promete terreno para construção do Centro de Treinamento do Democrata

Prefeito ainda sinalizou que ajudará na Construção.

O Democrata-SL vem se reestruturando em diversas áreas, conseguiu retomar a posse da Arena do Jacaré após comodato com o Estado, aumentou a capacidade que era de 12 mil para 18 mil lugares e adaptou um espaço para realização de eventos que foi um sucesso durante a disputa do Módulo 2. Porém a Arena do Jacaré é um espaço para a festa do torcedor com o clube, após perder o Recanto do Jacaré em 2012 por dívidas trabalhistas de gestões antigas, o Democrata vem utilizando o Estádio para treinamento dos atletas tanto das categorias de base como do profissional, o que aumenta bastante a despesa de uma Arena que não é barata e desgasta profundamente o seu gramado, atrapalhando assim o espetáculo maior que é o jogo de futebol. Além disso para a melhor formação e cuidado do atleta o clube precisa de um Departamento Médico, Academia, acompanhamento psicológico e até moradia para receber aqueles que não tem condição.

Diante de tantas melhorias que acarretaria para o clube a gestão do atual presidente, Renato Paiva, começou a correr atrás de alguma forma para resolver esse problema e após algumas conversas com Duílio de Castro, o então Prefeito da Cidade de Sete Lagoas prometeu durante evento realizado na ACI (Associação Comercial e Industrial de Sete Lagoas) um terreno de cinquenta mil metros quadrados para a construção do Centro de Treinamento:

“Democrata e qualquer time precisa de uma estrutura de treinamento, não só para o time profissional, mas também para as suas categorias de base, que é a base mesmo para formar e é lógico fabricar jogadores que possam também trazer frutos que venha a compor o futebol profissional, mas também que possa trazer frutos financeiros, que é a base também para montar um time. Então acho que precisamos desse Centro de Treinamento e ninguém melhor do que nós como poder público de poder arrumar esse local que é uma área com mais de 50 mil metros para que o Democrata possa construir o local adequado para fazer todo esse trabalho”.

O Prefeito informou que a ideia é que o Centro de Treinamento seja perto da Arena e que tenha dormitórios e Estrutura de Fisioterapia. A previsão é que a doação ou comodato seja enviado para a Câmara Municipal de Sete Lagoas já em janeiro de 2023 e que tudo já esteja resolvido entre fevereiro e março.

