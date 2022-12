Festa encerra 24º Campeonato Oficial de Sinuca do Clube Náutico de Sete Lagoas

Encerrou no dia 22 de novembro, o 24º Campeonato Oficial de Sinuca do Clube Náutico. A edição teve início no dia 19 de julho com a modalidade Par ou Ímpar.

No dia 1º de setembro iniciou a modalidade 61 e de 18/10 a 22/11 foi a vez da modalidade Sete Bolas.

Foram 662 jogos e 1702 partidas de muita emoção, belas jogadas e muito fair play, reafirmando o principal objetivo dos torneios e campeonatos esportivos do clube que é: Oferecer entretenimento e diversão aos associados, sempre tendo como tônica principal a lealdade, o respeito e a ordem.

O ponto culminante do campeonato foi a festa de premiação que aconteceu no dia 25/11. Neste dia foram reunidos todos os atletas que participaram das 3 modalidades e premiados os atletas vencedores, atleta revelação e troféu fair play.

Confira abaixo a classificação e premiações do 24º Campeonato Oficial de Sinuca 2022:

Modalidade Par ou Impar:

-Taça Ouro

Campeão: Anderson Andreata

Vice-campeão: Filipe Gustavo

-Taça Prata

Campeão: Pablo Lourenço

Vice-campeão: André Luiz

-Taça Bronze

Campeão: Dênio de Deus

Vice-campeão: Nílton Falcão (Niltinho)

Modalidade 61:

-Taça Ouro

Campeão: Anderson Andreata

Vice-campeão: Fábio Henrique

-Taça Prata

Campeão: Edmilson Dias

Vice-campeão: Luiz Moura

-Taça Bronze

Campeão: Zé Tela

Vice-campeão: Denis Marcos

Modalidade Sete Bolas:

-Taça Ouro

Campeão: Branquinho –

Vice-campeão: Pablo Lourenço

-Taça Prata

Campeão: Antônio Edmílson –

Vice-campeão: Luciano Oliveira

Atleta Revelação: Waldir Lourenço

Troféu Fair Play: Cláudio Antônio

A diretoria RenovAção agradece aos patrocinadores: Sicoob Credisete, Feel Pro, Pablo Lourenço Odontologia, aos atletas, colaboradores e demais pessoas envolvidas na realização do evento.

Ascom Clube Náutico de Sete Lagoas