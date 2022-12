Morre prof. Isaías Raw, pesquisador e ex diretor do Butatan

O Butantan comunica com pesar o falecimento do Prof. Isaías Raw, pesquisador e ex-diretor do Instituto.

Cientista diversas vezes premiado, o renomado professor foi reconhecido como Comendador da Ordem Nacional do Mérito Científico (1995) e recebeu a Grã-Cruz da Ordem Nacional do Mérito Científico (2001), ambos da Presidência da República.

Isaías Raw ingressou no Butantan em 1984 e foi o responsável pela criação do Centro de Biotecnologia, do Museu de Microbiologia e do Museu Histórico. Foi também o idealizador da Fundação Butantan – entidade de apoio ao Instituto Butantan que contribui para a manutenção da produção de imunobiológicos da organização.

Isaías Raw foi atuante e diretamente responsável por marcos importantes na história do Butantan como a montagem de novas fábricas de produção de soro na década de 1980, ajudando a sanar uma crise nesse setor. Além disso, trouxe inovações como a produção industrial em sistema fechado, liderou a modernização de plantas e o desenvolvimento de novas vacinas, como a da hepatite B recombinante. O professor foi um dos maestros da transferência de tecnologia da vacina da gripe entre Sanofi Pasteur e Butantan, até hoje o carro-chefe do Butantan.

Isaías tinha 95 anos, deixa filhos, netos e incontáveis alunos e admiradores no Butantan e na comunidade científica brasileira e internacional.

Assessoria de Imprensa /Butantan