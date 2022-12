COVID-19: Estudo revela grande circulação da variante Ômicron na região metropolitana e no interior de Minas

Com o aumento no número de casos, a Fundação Ezequiel Dias (Funed) sequenciou novas amostras de casos infectados com SARS-CoV-2 para investigar o perfil das linhagens genéticas do vírus em circulação e confirmou o espalhamento da variante Ômicron BQ.1 na região metropolitana de Belo Horizonte e em cidades do interior do estado.

O estudo levou em conta o sequenciamento genético de 95 amostras positivas para SARS-CoV-2 coletadas entre 15 de outubro e 18 de novembro deste ano. Dessas, 94 tiveram o genoma do SARS-CoV-2 detectado.