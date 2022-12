Rede de Saúde MaterDei Rede Mater Dei participa do 58º Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica e apresenta casos clínicos de sucesso

No último mês de novembro, no Centro de Convenções de Goiânia, aconteceu o maior congresso de Cirurgia Plástica do Brasil. O evento, organizado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), contou com mais de 600 palestrantes, e 34 convidados internacionais de 17 países. Foram quatro dias de congresso com mesas redondas, workshops e palestras sobre o universo da cirurgia plástica, seus desafios e as novas técnicas praticadas pelos especialistas.

Em todas as edições um dos principais momentos do congresso é a apresentação dos trabalhos científicos. A Rede Mater Dei de Saúde submeteu dois relatos clínicos para o congresso, relacionados a procedimentos realizados no Hospital Mater Dei Santo Agostinho. O coordenador do serviço de residência em cirurgia plástica da Rede Mater Dei, e titular da SBCP, Eugênio Alfonso Sempértegui Coronel, explica os casos. “Um foi sobre paciente com necrose do complexo aréolo-papilar e tecido adjacente mamário, após mastopexia com prótese. Já o segundo, foi um caso sobre tratamento de deiscência e necrose da ferida abdominal após abdominoplastia, mediante a técnica de Tulua”.

Os especialistas do time de Cirurgia Plástica da Mater Dei optaram por mais de uma abordagem. “No primeiro caso foi um tratamento híbrido, conservador para melhorar a perfusão dos tecidos, como também cirúrgico para reconstruir a mama afetada. No segundo, usamos a técnica Tulua”, ressalta Alfonso Sempértegui. Os casos levados ao congresso foram um sucesso, as pacientes tiveram a autoestima recuperada, além do resultado positivo na saúde de ambas.

A Tulua é uma lipoabdominoplastia radicalmente diferente, que visa agregar simplicidade, melhorar a segurança vascular e obter bons resultados. Os casos foram apresentados pelos residentes de Cirurgia Plástica da Rede Mater Dei de Saúde, David Alejandro Villafañe Sarmiento e Jorge Guerrero Cisneros, assessorados pelo médico Eugênio Alfonso.

Atuar em uma instituição que permite as melhores práticas e procedimentos é um fator importante, pois a estrutura que a Mater Dei oferece para cirurgiões, residentes e pacientes é um diferencial expressivo. “A relevância da Rede Mater Dei é incalculável, temos um serviço de referência em várias áreas da Cirurgia Plástica, além de especialistas reconhecidos por trabalhos desenvolvidos durante os anos. Assim podemos exportar conhecimento acadêmico e experiências aos colegas da SBCP, e claro, atender com muita segurança os nossos pacientes”, afirma Sempértegui.

A Rede Mater Dei de Saúde reconhece e destaca a importância dos simpósios, assim como o investimento em estrutura, tecnologia e capacitação profissional, para a evolução dos procedimentos. “É muito importante participar dos congressos, já que estes encontros nos permitem atualizar e ficar por dentro das novidades, avanços em cada área, além de compartilhar conhecimento. Tudo sempre em função de levar o melhor para os nossos pacientes”, conclui Eugênio Alfonso.

