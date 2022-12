8 dicas para organizar a sua geladeira e garantir alimentos sempre bons para consumo

Você sabia que ter uma geladeira organizada, além de facilitar a sua vida, contribui para a qualidade dos alimentos que você consome? Pensando nisso, a b4waste, foodtech brasileira que conecta varejistas com alimentos e outros produtos próximos à validade ao consumidor final interessado em comprar produtos pela metade do preço, criou uma lista de iniciativas que podem ser adotadas por qualquer pessoa para garantir a qualidade de tudo o que vai na eletrodoméstico, evitando o desperdício de alimentos.

Antes de começar a organizar os alimentos dentro da geladeira, faça uma boa limpeza e verifique se ela está funcionando corretamente. Na prateleira mais alta, que é o espaço mais refrigerado da geladeira, coloque tudo o que você consome no café da manhã. A segunda prateleira deve abrigar as delícias que você já preparou e pensa em consumir brevemente. Reserve as prateleiras do meio para as sobras dos alimentos, acondicionados, de preferência, em recipientes de vidro e com tampa. Na última prateleira, coloque garrafas de bebida. Antes certifique-se de que todas estão fechadas corretamente. Legumes e verduras devem ser colocados nas maiores gavetas, pois elas são herméticas e deixam eles mais hidratados. Aproveite as gavetas menores (próximas ao congelador) para armazenar carnes e frios. Última e importante dica : não guarde ovos na porta da geladeira! A porta recebe frequente mudança de temperatura e isso pode acelerar a sua deterioração.

Agora que você já sabe como conservar os alimentos dentro do eletrodoméstico, basta ir até a cozinha e organizá-los. Não se esqueça também que a compra de produtos de qualidade é o primeiro passo para uma alimentação saudável e segura.

O aplicativo da b4waste oferece alimentos e outros produtos de qualidade, próximos à validade pela metade do preço. Disponível em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, a b4 já evitou o desperdício de 400 toneladas de alimentos, além de ser uma ótima opção para quem deseja economizar nas compras do mês. Com mais de 100 estabelecimentos em seu catálogo, entre mercados, lojas, restaurantes, padarias e cafés, o usuário consegue visualizar todas as opções disponíveis no app e fazer seu pedido com descontos. Além da opção de retirar o pedido no local de compra, o consumidor também tem a opção de receber os itens em casa.

