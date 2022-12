Grupo de estudantes do Colégio Santa Maria faz doação de absorventes e fraldas ao Hospital Municipal

“Pegue quando precisar, reponha quando puder”. Com essa frase estampada em uma caixa com vários absorventes, o grupo “Garotas de Vermelho”, composto por estudantes do 9º ano do ensino fundamental do Colégio Santa Maria Minas – unidade Sete Lagoas, realizaram um trabalho interdisciplinar de doação de absorventes ao longo do semestre. A ideia fez tanto sucesso que o grupo decidiu ampliar a iniciativa e, na manhã desta terça-feira, 13 de dezembro, doou uma caixa com aproximadamente 360 absorventes e dois pacotes de fraldas geriátricas à Associação das Voluntárias do Hospital Municipal (AVHOM).

De acordo com a estudante Maria Eduarda da Costa Souza, 15 anos, uma amiga do grupo deu a ideia baseada em um vídeo do Tik Tok, em que meninas fizeram uma caixinha de absorventes para deixar no banheiro feminino da escola. “Repetimos a experiência nno colégio e a ideia foi muito bem aceita pela comunidade estudantil. Agora, no fim do ano, pensei: se para a escola está sendo tão bom, imagine em um local com uma demanda maior por produtos básicos de higiene… Daí pensei no Hospital Municipal. O local abrange não só Sete Lagoas, mas também outras cidades da região. Então é um local estratégico tanto para quem quiser doar quanto para quem precisar dos absorventes”, revela.

“É um trabalho de todos do grupo. Foi o último ato do Colégio Santa Maria de Sete Lagoas, que infelizmente encerra suas atividades essa semana, com muita tristeza dos alunos e dos pais. Essa brilhante equipe sempre esteve presente com muito afinco na vida de nossos filhos, não só na educação escolar, mas ensinando-os a ser cidadãos de bem. Uma equipe que não conduz somente os alunos, mas abraça os pais e valoriza a família. Parabéns aos professores, diretoria e funcionários e muito obrigada por tudo”, disse Zulma Costa, mãe de Maria Eduarda. Também participam do grupo Alarisse do Nascimento Figueiredo (15 anos), Gyselle Maria Lopes Teixeira (14 anos), Isadora Lobato de Oliveira (14 anos), João Vitor Moura de Sousa (15 anos), Pablo Henrique Rodrigues Martins (15 anos) e Miguel Oliveira de Paula Campos (14 anos).

“Além de agradecer à doação do grupo de estudantes feita hoje, queremos reforçar que estamos permanentemente em campanha para arrecadação de doações de diversos materiais de higiene para os pacientes do Hospital Municipal, como sabonetes, escovas de dente, creme dental, creme para o corpo, shampoo, desodorante, pentes, lâminas de barbear, etc. Quem quiser doar pode nos procurar de segunda a sexta, de 14h às 17h, na Rua Recife, 161. Nosso telefone é o 3776-5411”, diz Jorma Guimarães, presidente da AVHOM.