Prefeitura lança sistema Vigilância em Saúde e disponibiliza serviços pela internet

A Prefeitura de Sete Lagoas continua a modernização de todos os seus sistemas na busca da melhor prestação de serviços ao cidadão. Desta vez, as melhorias chegam por meio do sistema Vigilância em Saúde, que oferece opções de atendimento de maneira online para questões relacionadas à Vigilância Sanitária e Vigilância Participativa (denúncias), por meio do endereço https://setelagoas.g-visa.com.br.

A Vigilância Sanitária trabalha diariamente com um grande fluxo de atendimentos e, antes da implantação deste projeto de informatização que atinge todos os setores da Secretaria Municipal de Saúde, o atendimento era presencial e manual. “Além de agilizar esse fluxo, vamos facilitar a vida do usuário que precisa somente ter acesso à internet para solicitar serviços deste departamento”, ressalta Dr. Marcelo Fernandes, secretário municipal de Saúde.

O sistema é bem objetivo e o interessado pode, por exemplo, fazer o autocadastro para solicitar alvará ou ainda registrar denúncias como as de alimentos vencidos em estabelecimentos comerciais , em casos de intoxicações alimentares, lixo ou material hospitalar descartado de forma irregular e ainda criação de animais de pequeno porte, que possam ser causa de incômodos ao vizinho ou á população.