Definidos os confrontos das oitavas-de-final da Copa Eldorado / Felt Elétrica / Telhas Granville

Está finalizada a primeira fase da Copa Eldorado / Felt Elétrica / Telhas Granville. Ao todo, foram realizados 27 jogos e, dos 18 participantes, dois ficaram pelo meio do caminho: Vila Minas e Bangu ocuparam as duas últimas posições na tabela de classificação e se despediram do torneio no encerramento da 3ª rodada.

Após a realização de todas as 27 partidas da fase inicial, o Curitiba ficou com o título simbólico, pois foi a única agremiação a vencer os 03 compromissos, fechando a sua participação com 09 pontos.

Veja os demais destaques da primeira fase:

Melhor ataque: Curitiba – 8 Gols

Piores ataques: Villa Minas, Bangu / Auto Bitts – 0 gols

Melhores defesas: NF / Industrial, Bosque / Vamberto Teixeira, União Alvorada – 0 gols

Pior defesa: Sete de Setembro / Pop FM- 5 gols

Artilheiros:

3 gols – Matheus (Independente de Pompeu)

2 gols – Gui Gol e Tornado (Curitiba), Diego Gomes (Democrata), Paulinho Guará (NF / Industrial), Alemão, Ryan (AFP / Lontra), Everton Maradona (Montreal / Objetiva Proteção Veicular), Thiago Mineiro (Santa Helena / RG Track) e Gogó (Ideal).

Os resultados da terceira rodada foram os seguintes:

AFP / Lontra 02 x 02 Democrata / BH

São Sebastião de Pindaíbas 01 x 02 Curitiba

Bosque / Vamberto Teixeira 00 x 00 Aston Villa / Unilab

Montreal / Objetiva Proteção Veicular 00 x 00 NF / Industrial

União Alvorada 00 x 00 River

Sete de Setembro / POP FM 01 x 00 Villa Minas

Ideal 01 x 00 CAP

União do Morro / Garimpeiro 02 x 01 Independente de Pompéu

Santa Helena / RG Track 00 x 00 Bangu / Auto Bitts

A classificação final da primeira fase da Copa Eldorado ficou assim:

A premiação da versão 2022/2023 da Copa Eldorado será recorde: Entre dinheiro, troféus, medalhas e demais prêmios, o montante chegará aos R$ 20 mil. A parte da premiação em dinheiro será de R$ 10 mil para o primeiro colocado e de R$ 3 mil para o segundo colocado.

Terminada a primeira fase da competição, a Coordenação da 30ª Copa Eldorado / Felt Elétrica / Telhas Granville divulgou os confrontos da fase de oitavas-de-final, com horários, locais e datas:

Sábado:

Campo do Serrinha:

13:45 – União Alvorada x Sete de Setembro / POP FM

15:45 – Santa Helena / RG Track x AFP / Lontra

Campo do Ideal:

13:45 – União do Morro / Garimpeiro x Democrata / BH

15:45 – Ideal x Independente de Pompeu

Domingo:

Arena do Jacaré:

08:15 – Curitiba x Aston Villa / Unilab

10:15 – NF / Industrial x São Sebastião de Pindaíbas

Campo do Montreal:

08:15 – River x Bosque / Vamberto Teixeira

10:15 – Montreal / Objetiva Proteção Veicular x CAP

