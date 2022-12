Em disputa com o Inter, América sai na frente para contratar Dadá Belmonte

América negocia com o atacante Dadá Belmonte, que pertence ao Água Santa e disputou o Brasileirão 2022 pelo Goiás

De olho na temporada 2023, o América segue no mercado em busca de reforços. Após anunciar a chegada dos laterais Nino Paraíba e Nicholas, o Coelho busca contratar um jogador de frente.

O nome da vez é o de Dadá Belmonte, que iniciou a temporada Água Santa-SP, onde fez 14 jogos marcou quatro gols e deu uma assistência.

Após a disputa do Campeonato Paulista, Dadá foi emprestado ao Goiás, para a disputa do restante da temporada. No Esmeraldino, o atacante fez 37 jogos, marcou dois gols e deu seis assistências.

Segundo apuração da Itatiaia, o América é favorito para contratar o jogador. O time esmeraldino tinha interesse em manter o atacante por empréstimo para 2023, mas o Água Santa só aceita negociar o atleta em definitivo. O clube paulista pede R$3 milhões por 50% dos direitos econômicos.

Além do Coelho, outro interessado na contratação de Dadá Belmonte é o Internacional. Entretanto, a reportagem confirmou que proposta apresentada pelo clube gaúcho é abaixo da pedida do Água Santa. O América, por sua vez, está disposto a pagar o valor exigido.

