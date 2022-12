Paulinho reposta mensagem do Galo sobre aniversario de BH e frisa: ‘estou chegando para ser feliz’

O Atlético usou as redes sociais para parabenizar a cidade de Belo Horizonte, que completa 125 anos nesta segunda-feira (12). No post, o Galo publicou fotos da Massa Atleticana na Praça Sete, região Central da cidade, e relembrou “grandes momentos vividos”.

O atacante Paulinho, anunciado como reforço pelo Atlético no início deste mês, endossou a comemoração. Ele repostou a foto e deixou um recado: “Parabéns BH. Tô chegando pra ser feliz”.

Esta será a primeira experiência do atleta em Belo Horizonte. O ponta de 22 anos estava jogando no futebol alemão, no Bayer Leverkusen, e foi anunciado pelo Galo no dia 1 de dezembro. Ele assinou vínculo por empréstimo até junho de 2023, quando seu contrato com o Leverkusen se encerra, e o Galo poderá fazer o contrato definitivo.