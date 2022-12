Cruzeiro encaminha acerto com Lucas Romero já para o início de 2023

Em entrevista, o diretor do Independiente, Jorge Damiani, afirmou que está em andamento o retorno do jogador para o futebol mineiro já no início da temporada. Porém, a liberação de imediato, depende do pagamento, que gira em torno de 1 milhão de dólares, o equivalente a mais de 5 milhões de reais, do Cruzeiro ao time argentino, que ainda não havia sido feito.

Tanto Cruzeiro, quanto o Independiente ainda não se manifestaram a respeito da contratação. Pensando na Série A de 2023, o clube está em busca de reforços e o jogador está nos planos da Raposa.

Romero no Cruzeiro