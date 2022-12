Produtos do agro lideram exportações de Minas para país adversário do Brasil desta sexta na Copa

Adversária do Brasil nesta sexta-feira (9/12) pelas quartas de final na Copa do Mundo, a Croácia mantém uma relação econômica diversificada com Minas Gerais. Segundo dados da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), o café e o açúcar lideram a lista de produtos exportados pelo estado para aquele país europeu.

No entanto, há também uma aquisição de produtos que vão desde metalúrgicos e químicos a materiais elétricos e instrumentos mecânicos.

Líder nas exportações ao país, o agronegócio mineiro movimentou US$ 16,4 milhões com o embarque de 23 mil toneladas no período de janeiro a outubro deste ano. O café responde por 61% do valor total exportado e o açúcar por 39%.

Em campo, a situação também é favorável ao Brasil, que já enfrentou a Croácia em cinco oportunidades, com três vitórias e dois empates até hoje. Nesta sexta-feira, o jogo será às 12h (horário de Brasília), no Estádio da Cidade da Educação, em Doha. As equipes se encaram em busca de uma vaga nas semifinais.

Agência Minas