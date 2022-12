PRF apreende carga de cocaína avaliada em quase R$ 100 milhões

Policiais também prenderam o condutor do caminhão, um homem de 46 anos, que transportaria o material de Mato Grosso para o Espírito Santo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, no início da tarde desta quinta-feira (8), 550 quilos de cloridrato de cocaína e prendeu um homem em Paracatu, na Região Noroeste de Minas Gerais, a 482 quilômetros de Belo Horizonte. A substância é avaliada em R$ 99 milhões.

Os policiais realizavam ação de combate ao crime no km 47 da rodovia BR-040, quando deram ordem de parada a um caminhão basculante. Durante a fiscalização, foi localizado pelos policiais um fundo falso no compartimento de carga do veículo, no qual havia 550 quilos do material.

O motorista, um homem de 46 anos, disse que saiu do município de Cáceres (MT) e entregaria a droga no Espírito Santo. O veículo, o entorpecente e o preso foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Paracatu.

De acordo com a PRF, trata-se da segunda maior apreensão de cloridrato de cocaína, em 2022, em Minas. A primeira correu em Montes Claros, na Região Norte do estado, em 7 de outubro, totalizando 1.140 quilos da droga, com um prejuízo de R$ 250 milhões ao crime organizado.

