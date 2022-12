Depois de semanas com chuva, a sexta-feira (9) em Sete Lagoas terá tempo firme em boa parte do dia, com o calor crescente.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o céu terá muitas nuvens com abertura do sol, com uma chuva rápida pela tarde. Os termômetros chegaram aos 19ºC de mínima, e aos 31ºC de máxima.

A tendência do final de semana será de tempo encoberto com chuvas isoladas; as temperaturas ficarão aos 25ºC de máxima.

