Confira as vagas de emprego disponíveis no SINE nesta sexta (9)

09/12/2022

Assistente de Marketing/Designer Gráfico: Conhecimento Corel/Draw,Phtoshop,Indesign e outros softwares de edição e diagramação- disponibilidade de horários.

Experiência: 6 meses – Escolaridade : Superior Completo em Comunicação, Administração ou áreas afins

Auxiliar de Compras / PCM: Desejável experiência na setor de compras e desejável curso técnico em Administração e conhecimento em informática- disponibilidade de horários

Experiência: não exige – Escolaridade : Ensino Médio Completo

Auxiliar de Limpeza Fabril: Experiência em limpeza industrial e disponibilidade para revezamento de horários.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade : Ensino Médio Completo

Auxiliar Administrativo/Auxiliar de Suprimentos: conhecimento em informática, disponibilidade de horários para revezamento – CNH B.

Experiência: não exige – Escolaridade : Ensino Médio Completo

Estagio Logística: Atuar na Indústria de Laticínios.

Experiência: não exige – Escolaridade: Cursando Superior/Técnico em Logística ou Administração a partir do 3º período.

Auxiliar de Expedição: Serviço braçal, organizar câmara fria, estoque de produtos, realizar a limpeza da expedição quando necessário-Disponibilidade para Revezamento- 6×1

Experiência: não exige – Escolaridade : Ensino Médio Completo

Caseiro: Cuidar de plantações, limpeza em geral do sitio, disponibilidade para morar no sitio em Sete Lagoas.

Experiência: 6 meses na função – Escolaridade : Ensino Fundamental Incompleto

Padeiro: Preparar a massa e criar diferentes tipos de pães, garantindo a produção e atendendo a demanda dos clientes.

Experiência: 3 meses na função – Escolaridade : Ensino Fundamental Incompleto

Vendedor Externo: Venda Porta-a-porta de planos de internet para Sete Lagoas e região.

Experiência: não exige – Escolaridade : Ensino Médio Completo

Motorista de Carreta: Efetuar entregas de produtos conforme padrão exigido pelo cliente. Executar atividades afins, atendendo solicitações de superiores.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade : Ensino Fundamental Completo- CNH : E

Auxiliar de Linha de Produção: auxiliar na produção de vidros.

Experiência: Não exige – Escolaridade : Ensino Fundamental Incompleto

Estagiário de Suprimentos/Almoxarifado: auxilia no processo de compras dos matériais hospitalares, administrativos e medicamentos-

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade : Superior em Andamento Administração, Farmácia ou Logística (a partir do terceiro período)

Enfermeiro(a):Prestar assistência de enfermagem ao cliente e supervisionar a equipe de enfermagem perante as atividades realizadas no setor de atuação, planejando, distribuindo e orientando as tarefas, bem como gerir intercorrências e responsabilizar-se pela disponibilidade e funcionalidade do ambiente, materiais e equipamentos.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade : Superior Completo em Enfermagem

Açougueiro: Conhecimento em cortes tradicionais, limpeza de carnes, auxiliar no recebimento de mercadorias, armazenamento em câmara fria, cuidar da arrumação e preparação dos balcões, equipamentos, sala de preparação, atendendo as regras de segurança e higiene. Fazer etiquetagem e embalagem dos produtos, verificação de validade e qualidade dos produtos.

Experiência: 6 meses na função – Escolaridade : Ensino Médio Completo-Disponibilidade para finais de semana e feriados.

Auxiliar de Cozinha: Preparação de alimentos, auxiliar na limpeza de panelas, facas, fogão e louças, e do local de trabalho, separação e manuseio dos alimentos que serão utilizados. Auxilia também na armazenagem dos produtos verificando sua conservação e data de validade. Auxiliar na limpeza e organização do restaurante e salão em geral.

Experiência: 3 meses na função – Escolaridade : Ensino Médio Completo-Disponibilidade para finais de semana e feriados.

Cozinheiro: Responsável pela preparação e manipulação de alimentos, auxiliar na requisição do material necessário para a preparação dos alimentos. Coordenar atividades da cozinha. Participar da execução da faxina da área interna da cozinha, limpeza de máquinas e outros equipamentos- Disponibilidade para finais de semana e feriados.

Experiência: 6 meses na função – Escolaridade : Ensino Médio Completo– Disponibilidade para finais de semana e feriados

VAGA TEMPORARIA/Operador de Empilhadeira: planejar e realizar as atividades de empilhadeira em área industrial, interpretar informações do painel da maquina e identificar falhas mecânicas básicas do equipamento- CNH B

Experiência: 6 meses na função – Escolaridade : Ensino Médio Completo

Lavador de veículos: Lavar e manobrar os veículos-CNH AB

Experiência: 6 meses na função – Escolaridade : Ensino Médio Completo

Pintor: Preparar as peças para a pintura, realizar pintura em peças de automóveis.

Experiência: 3 meses na função – Escolaridade : Ensino Fundamental Incompleto

Auxiliar de Linha de Produção: Fazer a qualidade manual dos garrafões, colocar rótulos, organizar os garrafões cheios no caminhão e atividades relacionadas a produção- Ter veiculo Próprio

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade : Ensino Médio Completo

Tecnico Segurança do Trabalho : Gestão local dos Técnicos de Segurança e atividades,rotina Operacional em Logística para HSE,Gestão e compilação de Indicadores , Programas Comportamentais em HSE e Sistema de Gestão HSE,Responsável por campanhas e treinamentos de HSE- CNH :B

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade : Curso Técnico em Segurança no Trabalho Concluído

TEMPORARIA/Conferente : Recebimento de matéria prima; coleta de amostragens para análise; preenchimento de documentose contagem de inventario do estoque – Desejavel CNH AB

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade : Ensino Fundamental Completo

Ajudante de Forneiro: Auxiliar o forneiro na preparação da bica de escória e bica de gusa, no vazamento do alto forno; preparar a bica de ferro gusa, retirar escoria e realizar limpeza de todo o local de trabalho- REVEZAMENTO 6×1

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade : Ensino Fundamental Completo

Auxiliar de Pátio: Auxiliar em pátio de locação de equipamentos para construção civil- morar próximo ao bairro primavera.

Experiência: não exige Escolaridade :Superior Incompleto em Administração, Logística ou Áreas Afins

Tratorista: Operar trator agrícola equipado com implementos no trato cultural de lavouras diversas. Eventualmente auxiliar na manutenção preventiva , limpeza dos equipamentos e fazer aplicação de defensivos agrícolas.

Experiência: 6 meses na função – Escolaridade : Ensino Fundamental Completo- Disponibilidade para morar em Inhaúma

Tratador de Equinos: Cuidar da limpeza das baias , tosar os cavalos, aplicar medicamentos em geral, fazer o trato dos animais para serem montados, cuidar de equipamentos e matérias para montaria e realizar manejo em geral dos equinos.

Experiência: 6 meses na função – Escolaridade : Ensino Fundamental Completo- Disponibilidade para morar em Inhaúma

Pivozeiro: Manejo e irrigação, manutenção e operação de pivô- Disponibilidade para morar em Inhaúma

Experiência: 6 meses na função – Escolaridade : Ensino Fundamental Completo

TEMPORARIA/Soldador: Experiência com solda MIG e eletrodo-Disponibilidade para trabalhar em Curvelo

Experiência: 6 meses na função – Escolaridade : Ensino Fundamental Completo

Projetista / Estagio: Elaboração de projetos de desenhos de projeto básico 2d e 3d, participar da criação de layouts, Realizar especificação técnica e medição em obra, desejável conhecimento em AUTOCAD, Microsoft Office básico-CNH B.

Experiência: não exige – Escolaridade : Ensino Fundamental Incompleto

Eletricista : Realizar a manutenção preventiva e corretiva em circuitos elétricos em baixa tensão energizados e desenergizados. desmontar, trocar componentes elétricos e energizar circuitos- Disponibilidade para morar em Inhaúma

Experiência: 6 meses na função – Escolaridade : Ensino Médio Completo

Serralheiro: Realizar manutenção corretiva em maquinas e implementos agrícolas e pecuárias em instalações diversas com auxilio de equipamentos de oxicorte, solda elétrica, lixadeira elétrica manual, policorte e furadeira. Eventualmente, fabricar estruturas e peças diversas- Disponibilidade para morar em Inhaúma.

Experiência: 6 meses na função – Escolaridade : Ensino Fundamental Completo

Operador de Pa Carregadeira: Movimentação de rações diversas para alimentação de bovinos. realizar atividade diversas de movimentação de materiais, reparos em vias internas e carregamentos de caminhões, dirigir caminhão no transporte de insumos e rações para bovinos. Eventualmente realizar manutenção nos equipamentos- CNH D- Disponibilidade para morar em Inhaúma

Experiência: 6 meses na função – Escolaridade : Ensino Fundamental Incompleto

Ordenhador : Realizar teste no leite, fazer pré , limpar a ordenha, lavar os tanquetes da tubulação de leite, colocar teteiras,fazer o pós DIP, limpar ordenha tanque de leite e tubulações- Disponibilidade para morar em Inhaúma

Experiência: 6 meses na função – Escolaridade : Ensino Fundamental Incompleto

Operador de Varredeira: Operar conjunto de trator varredeira dentro da área industrial, controlar quantidade de resíduos.

Experiência: 6 meses na função – Escolaridade : Ensino Fundamental Incompleto

Auxiliar de Mecânico: Fazer balanceamento, montagem e desmontagem de pneus em veículo passeio. Auxilia nos serviços de alinhamento, quando necessário. Auxilia na limpeza e organização da loja.

Experiência: 6 meses na função – Escolaridade : Ensino Médio Completo

Operador de Vendas/Lojas: Atendimento ao cliente, operar caixa(registrar vendas), abastecimento/reposição de produtos nas gondolas, organização de estoque e loja, abertura e fechamento de caixa, conferencia de mercadorias e lançamentos de notas fiscais, e serviço braçal(carregar caixas pesadas).

Experiência: 6 meses na carteira Escolaridade: Ensino Médio Completo (desejável conhecimento básico em Excel, e-mail)

Auxiliar de Estoque :Entrega de peças aos manutentores, organização e limpeza do setor, carregamento e descarregamento de produtos, auxilio ao estoquista para contagem , baixa de itens, etiquetagem de peças

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade : Ensino Médio Completo.