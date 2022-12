Prêmio Destaque Educacional homenageia projetos e professores em evento no Unifemm

Auditório do Unifemm lotado em uma noite de muitas emoções, reconhecimentos e prêmios! Assim foi a solenidade do 1º Prêmio Destaque Educacional, realizado na noite desta terça-feira, 6 de dezembro. O Prêmio reuniu 30 projetos de professores das escolas municipais de Sete Lagoas. O prefeito Duílio de Castro e a secretária municipal de Educação, Esportes e Cultura, Roselene Teixeira, agradeceram a todos os professores pela participação.

“Espero que no próximo ano tenhamos mais adesões. É importante que cada um dê a sua contribuição. Estamos qualificando e melhorando a educação. Não existe médico, engenheiro ou administrador sem o professor que educa. E esse é o caminho para mudar o nosso país. Para isso temos que fazer o nosso dever de cada. Por isso parabenizo a cada um que se inscreveu, pois vocês fazem diferença em nossa administração”, afirmou o prefeito Duílio de Castro em seu discurso incial.

“Essa noite será memorável. Será uma noite ímpar. Que continuemos ter esse Prêmio Destaque Educacional nos próximo anos. Eu estou na Secretaria mas não esqueci minhas raízes. Em breve estarei de volta na escola. Agradeço a todos os gestores, pedagogos, pessoal do psicossocial, aos professores, serventes, vigias, motoristas, enfim, a todos os colaboradores da Secretaria”, ressaltou a secretária municipal de Educação, Esporte e Cultura, Roselene Teixeira.

A gerente educacional da Secretaria, Alexandrina Guimarães, palestrou sobre educação empreendedora e comunicação assertiva. “Para mim é uma emoção muito grande. Sei que teremos uma noite inesquecível. Meu muito obrigada pela presença de todos vocês e a todos os empresários que apoiaram esse projeto”, destacou. Os prêmios tiveram patrocínio da Augustus Joias, HS Veículos, Kingdom Idiomas, Lourdinha Turismo, Óticas Ronaldo e do vice-presidente da ACI, Flávio Túlio Costa Fonseca. Além das homenagens e premiações, não faltou cultura, com as apresentações dos grupos de dança do CAIC Professor Galvão e do Studio Dança e Corpo.

Premiados

Os quatro projetos premiados foram:

– “Pátria Amada Copa do Mundo Catar”, da professora Jéssyca Pontelo Martins Oliveira, Escola Municipal Professor Teixeira da Costa (uma joia)

– “Jornal Escolar Impresso Sementes do Amanhã”, do professor Ademir de Barros Júnior, Escola Municipal Dalva Ferreira Diniz (computador e impressora)

– “Letras que contam e encantam”, da professora Maria Cristina Bicalho, Escola Municipal Enízio Antônio Viana (TV 43 polegadas)

– “Ensino e uso das tecnologias no EJA – resgatando valores e alimentando sonhos”, da professora Tatiana Aparecida Valgas Reis de Abreu, Escola Municipal Alípio Maciel (viagem com acompanhante para Cabo Frio)

“Em nome da professora Maria Cristina, fiquei muito feliz. Agradeço aos idealizadores desse projeto e parabenizo a todos que se inscreveram, desejando que no próximo ano se inscrevam com outros projetos para também serem premiados”, dissse a pedagoga E.M. Enízio Antônio Viana, Maria de Fátima Paixão. Já para a professora Tatiana Valgas Reis de Abreu, da E.M. Alípio Maciel, o prêmio teve um significado mais que especial. “É uma emoção muito grande, um reconhecimento pelo nosso esforço. Foi um ano muito atípico, com muitos desafios. Muitas vezes nos desanimamos, mas temos sempre que pensar positivo. Não é a educação que muda o mundo, são pessoas educadas que mudam o mundo. Agora vou conhecer a praia, graças à Lourdinha Turismo. Sempre almejei esse prêmio”, contou emocionada.