Natal Solidário do Sistema Fecomércio MG, Sesc, Senac e Sindicatos Empresariais arrecada alimentos e brinquedos

Campanha fará doações para pessoas de todas as idades em situação de vulnerabilidade social e é possível colaborar via PIX

As festividades de fim de ano costumam ser também um momento de solidariedade e de cuidados com quem mais precisa. Pensando nisso, o Sistema Fecomércio MG, Sesc, Senac e Sindicatos Empresariais promovem a campanha Natal Solidário 2022. A ação tem objetivo de arrecadar alimentos e brinquedos em bom estado para serem doados a pessoas em situação de vulnerabilidade social de diversas cidades de Minas Gerais, atendidas pelo Mesa Brasil Sesc.

Os resultados de 2021 foram excelentes, com mais de 210 toneladas de alimentos arrecadados e 2 mil brinquedos doados, atendendo 262 mil pessoas.

Para o presidente do Sistema Fecomércio MG, Sesc, Senac e Sindicatos Empresariais, Nadim Donato, o projeto consolida a missão da instituição junto à população de Minas Gerais. “A campanha Natal Solidário tem grande importância para o Sistema. É uma oportunidade de unir a excelência do nosso trabalho, especialmente na área da Assistência Social, com o engajamento da população e dos colaboradores para ajudar quem mais precisa. É muito recompensador para todos nós fechar o ano fazendo o bem”, afirma.

Doação via PIX

Uma novidade em 2022 é a possibilidade de colaborar com a campanha fazendo uma doação em dinheiro via PIX. As quantias devem ser enviadas para a chave mesabrasilpix@sescmg.com.br.

Sobre a Campanha Natal Solidário

Há mais de 12 anos, o Sesc em Minas, por meio do Sistema Comércio, realiza ações em Almenara para arrecadar brinquedos e alimentos. O engajamento da população e a percepção sobre a importância das doações levaram à expansão da campanha, em 2021, para todas as unidades operacionais do Sesc em Minas, formando um Sistema Solidário.

Sobre o Mesa Brasil Sesc

O Mesa Brasil Sesc é um programa de segurança alimentar e nutricional, composto por ações educativas e de distribuição de alimentos excedentes ou fora dos padrões de comercialização, mas que ainda podem ser consumidos. Ou seja, ele busca o que sobra em empresas parceiras, depois entrega onde falta. De um lado, contribui para a diminuição do desperdício e, de outro, reduz a condição de insegurança alimentar de crianças, jovens, adultos e pessoas idosas amparados por instituições filantrópicas. Saiba mais aqui: www2.sesc.com.br/portal/site/mesabrasilsesc/home//

As doações poderão ser feitas em pontos de coleta nas seguintes unidades:

Sesc Sete Lagoas – Papavento



Rua Francisco Vicente, 23

Sete Lagoas



Rua José Duarte de Paiva, 775 – Vila Santa Helena

Fecomércio MG

Belo Horizonte: Rua Curitiba, 561 – Centro

Unidades Sesc em Belo Horizonte

Centro de Excelência em Saúde



Rua Viana do Castelo, 645 – São Francisco – BH

Mesa Brasil Central



Av. do Contorno, 525 – Santa Efigênia – BH

Sesc Carlos Prates



Rua Teófilo Otoni, 433 – Carlos Prates – BH

Sesc Floresta



Rua Pouso Alegre, 1.647 – Floresta – BH

Sesc Palladium



Av. Augusto de Lima, 420 – Centro – BH

Rua Rio de Janeiro, 1.046 – Centro – BH

Sesc Santa Quitéria



Rua Santa Quitéria, 566 – Carlos Prates – BH

Sesc Tupinambás



Rua dos Tupinambás, 908 – Centro – BH

Sesc Venda Nova



Rua Sandra Barros Amorim – Jardim Comerciários – Venda Nova – BH

Unidades Sesc no interior de MG

Sesc Almenara



Rua Doutor Sabino da Silva, 142 – Tereza Cristina

Sesc Araxá



Rua Dr. Edmar Cunha, 150 – Santa Terezinha

Sesc Contagem



Rua Padre José Maria De Man, 805 – Novo Riacho

Sesc Juiz de Fora



Av. Barão do Rio Branco, 3.090 – Centro

Sesc Lavras



Rua Misseno de Pádua, 831 – Centro

Sesc Montes Claros/Mesa Brasil



Av. Deputado Esteves Rodrigues, 1.124 – Centro

Sesc Ouro Preto



Rod. Dos Inconfidentes, km 88

Sesc Paracatu



Rua Euridamas Avelino Barros, 347 – Lavrado

Sesc Patos de Minas



Rua Major Gote, 1.411 – Centro

Sesc Poços de Caldas



Rua Paraná, 229 – Centro

Sesc Pouso Alegre



Av. Vicente Simões, 152 – Centro

Sesc Santa Luzia



Rua Ana Batista da Cruz, 3.505 – Belo Vale

Sesc Uberaba



Rua Ricardo Misson, 411 – Fabrício

Sesc Uberlândia



Rua Benjamim Constant, 844 – Aparecida

Sesc Governador Valadares



Av. Veneza, 877 – Grã-Duquesa

Unidades Senac em Minas

Alfenas



Av. Mario Barbosa Vieira, 630 – Loteamento Trevo

Araxá



Rua Antônio Castro Alves, 85 – Fertiza

Barbacena



Rua Mucuri, 201 – Caiçaras

Belo Horizonte



Núcleo de Pós-graduação: Rua dos Guajajaras, 40, 15º andar – Centro

Sede I: Rua dos Tupinambás, 1086 – Centro

Betim



Av. das Américas, 244 – Centro

Conselheiro Lafaiete I



Rua Quincas Alves, 55 – Museu

Conselheiro Lafaiete II



Rua Tavares de Melo, 630 – Centro

Coromandel



Rua Juvencio Garcia, 36 – Sagrada Família

Coronel Fabriciano



Rua Albert Scharlet, 303 – Centro

Diamantina



Rua Macau de Cima, 17 – Centro

Divinópolis



Av. Antônio Olímpio de Morais, 293 – Centro

Guaxupé



Rua Nilza Nunes Gonçalves, 64 – Jardim Vera Cruz

Ipatinga



Rua Itajubá, 250 – Centro

Itabira



Praça Acrisio, 7 – Centro

Itajubá



Av. Tancredo de Almeida Neves, 319 – São Judas Tadeu

Ituiutaba



Rua do Tejuco, 71 – Novo Mundo

Juiz de Fora



Av. Barão do Rio Branco, 3.330 – Centro

Lavras



Rua Comandante Soares Júnior, 68 – Artur Bernardes

Manhuaçu



Rua Hilda Vargas Leitão de Almeida, 60 – Alfa Sul

Montes Claros



Av. Deputado Esteves Rodrigues, 250 – Centro

Patos de Minas



Av. Ivan Borges Porto, 435 – Jardim Centro

Patrocínio



Av. João Alves do Nascimento, 2.264 – Nossa Sra. de Fátima

Poços de Caldas



Rua Cerro Azul, 525 – Jardim dos Estados

Pouso Alegre



Av. Vicente Simões, 370 – Centro

São João Del Rei



Rua Marechal Deodoro, 131 – Centro

Três Corações



Av. Deputado Renato Azeredo, 660 – Peró

Uberaba



Av. Dr. Odilon Fernandes, 333 – Estados Unidos

Uberlândia



Av. Belo Horizonte, 525 – Martins

Varginha



Rua Mariana Figueiredo, 401 – Vila Verde

É possível saber mais sobre a campanha Natal Solidário 2022 no site: www.sescmg.com.br/noticias/natal-solidario-2022/

