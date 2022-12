Vai fazer maquiagem especial para a Copa? Confira os cuidados para garantir a saúde da pele

Com a classificação do Brasil para as quartas de final da Copa do Mundo, a esperança do hexa tomou conta até mesmo de algumas pessoas que ainda não tinham entrado no clima festivo do evento. Para acompanhar esse sentimento, há quem aposte em pinturas no rosto ou maquiagens nas cores do País. Para que essa forma de expressão não traga consequências negativas à pele, a dermatologista do Hospital Edmundo Vasconcelos, Isis Veronez Minami, alerta para cuidados importantes.

Apesar do acesso a produtos que não são específicos para a maquiagem artística ou temática não ser tão fácil e barato quanto aos utilizados em artesanato, é preciso colocar na balança os riscos que a escolha pode trazer. “Muitas pessoas acabam optando por materiais como cola branca ou bastão, tinta guache e glitter escolar para essas composições no rosto que, no entanto, podem causar alergias, irritações, obstrução dos poros e até mesmo acne em pessoas predispostas”, relata a médica. O queridinho glitter, citado pela dermatologista, ganha um risco maior quando utilizado na área dos olhos. A opção escolar pode causar irritações e blefarites, que é um tipo de inflamação das pálpebras. O alerta ao produto não se restringe à pele. Segundo Isis Veronez Minami, a aplicação pode levar à inalação e desenvolver problemas pulmonares – principalmente em crianças e adolescentes. “Apesar do efeito ser bonito, ele pode ser conquistado com produtos específicos para esta região do corpo”, complementa. Nem mesmo produtos específicos para o rosto estão longe de perigos, por isso, antes de usar aquela maquiagem esquecida na gaveta de Copas do Mundo passadas, é preciso se certificar de que o produto está dentro da validade. “Ficar atento a este ponto evita alergias e dermatites de contato. Vale lembrar que muitos produtos não sinalizam, de forma escrita, a data de vencimento, mas trazem o símbolo que informa o tempo seguro para uso após aberto”, explica. A especialista ainda coloca na lista de cuidados a proteção solar e limpeza da cútis: dois pontos que garantem a preservação da saúde da pele. No quesito proteção solar é preciso um zelo redobrado pela época do ano. “Muitas maquiagens artísticas são compostas por desenhos que podem deixar marcas quando há uma exposição ao sol sem proteção adequada. Por isso, é preciso reaplicar o protetor durante o dia”, ressalta a médica. Para a limpeza, a dica é optar por produtos à base de óleo para facilitar a retirada da maquiagem e complementar o processo com sabonete ou gel de limpeza próprio para o seu tipo de pele. HOSPITAL EDMUNDO VASCONCELOS Localizado ao lado do Parque do Ibirapuera, em São Paulo, o Hospital Edmundo Vasconcelos atende em mais de 50 especialidades. Realiza aproximadamente 12 mil procedimentos cirúrgicos, 13 mil internações, 190 mil consultas ambulatoriais, 50 mil atendimentos de Pronto-Socorro e cerca de 950 mil exames por ano. Dentre os selos e certificações obtidos pela instituição, destaca-se a Acreditação Hospitalar Nível 3 – Excelência em Gestão, concedida pela Organização Nacional de Acreditação (ONA) e estar no ranking de 2021 dos Melhores Hospitais da América Latina, segundo a Revista América Economia Intelligence, entre as Melhores Empresas para Trabalhar no Brasil 2020 e em primeiro lugar na categoria Saúde – Hospitais, conquistado por quatro anos consecutivos. Rua Borges Lagoa, 1.450 – Vila Clementino, Zona Sul de São Paulo. Tel. (11) 5080-4000 Site: www.hpev.com.br Facebook: www.facebook.com/ HospitalEdmundoVasconcelos/ Twitter: www.twitter.com/Hospital_EV YouTube: www.youtube.com/user/ HospitalEV Linkedin: www.linkedin.com/company/ 19027549 Instagram: www.instagram.com/ hospitaledmundovasconcelos/ Tree Comunicação