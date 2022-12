Governador Romeu Zema nomeia quatro novos desembargadores do TJMG

A escolha ocorreu após lista tríplice ser entregue pelo presidente do TJMG

Poucas horas depois de ter recebido quatro listas tríplices das mãos do presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador José Arthur de Carvalho Pereira Filho, nessa terça feira (6/12), o governador de Minas, Romeu Zema, definiu, ainda na noite de ontem, os quatro novos integrantes da Corte estadual mineira. O documento com as nomeações foi assinado às 23h20 e publicado no Diário Oficial. São eles:

– Marcelo de Oliveira Milagres, em vaga destinada ao Ministério Público;

– Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues, em vaga destinada ao quinto constitucional para a Ordem dos Advogados do Brasil;

– Tiago Gomes de Carvalho Pinto, em vaga destinada ao quinto constitucional para a Ordem dos Advogados do Brasil;

– Enéias Xavier Gomes, em vaga destinada ao Ministério Público.

Participaram do encontro com o governador Romeu Zema, além do presidente José Arthur Filho, o superintendente jurídico institucional e ex-presidente do TJMG, desembargador Gilson Soares Lemes; o vice-governador eleito de Minas, Mateus Simões, e o secretário de Governo de Minas, Igor Eto.

O presidente José Arthur Filho agradeceu a gentileza do governador Romeu Zema; do vice eleito, Mateus Simões e do secretário de Governo, Igor Eto, por terem ido ao TJMG para receberem pessoalmente as listas tríplices. “Foi uma atitude de delicadeza e de amizade ao Tribunal o fato do governador vir aqui, receber as listas. Isso demonstra a cordialidade, harmonia e respeito que o Executivo nutre pelo Judiciário. Isso é muito importante. Os poderes devem ser independentes, mas absolutamente harmônicos, como ocorre em Minas Gerais”.

Diretoria Executiva de Comunicação – Dircom

Tribunal de Justiça de Minas Gerais – TJMG