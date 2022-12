Copa São Paulo: América conhece adversários, datas e horários de jogos da competição; confira tabela

América fará todos os jogos da primeira fase da Copa São Paulo no mesmo horário, a tarde

A Federação Paulista de Futebol divulgou, nesta terça-feira (6), a tabela da primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que acontece entre os dias 3 e 25 de janeiro.

Confira:

Com a divulgação dos detalhes do torneio, o América conheceu os seus adversários, as datas e os horários da fase de grupos da competição.

O América fará sua partida de estreia contra o Retrô FC, de Pernambuco, no dia 4 de janeiro. Pela segunda rodada, no dia 7, o alviverde enfrenta a Ponte Preta. O Vocem, equipe paulista, será o tercerio adversário do Coelho, no dia 10. Todas as partidas serão disputadas às 15h15.

Nesta primeira fase, os dois melhores se classificam para o mata-mata. A Copa São Paulo será sub-21, aceitando atletas nascidos em 2002. A equipe alviverde busca seu segundo título na competição.

Último confronto

O América foi eliminado pelo Santos, nas semifinais da competição em 2022.