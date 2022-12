Após ganhar espaço no Cruzeiro, Kaiki aguarda convocação da Seleção para Sul-Americano

Se chamado para Sul-Americano, jovem do Cruzeiro não estará com o time na Copa São Paulo de Futebol Junior ou perderá reta final e início do Campeonato Mineiro

Um dos atletas da base que teve espaço na reta final da Série B – pós-título e acesso – foi o lateral Kaiki. Na reta final de 2022, ele comemora as chances que teve com o técnico Paulo Pezzolano no Cruzeiro. Para 2023, sonha com o chamado da seleção brasileira Sub-20 e deverá ganhar novas chances no profissional.

O Torneio Sul-Americano Sub-20 – que vale vaga para o Mundial da categoria, a ser realizado na Indonésia – será na Colômbia entre 19 de janeiro e 12 de fevereiro.

Kaiki vive a expectativa de ser chamado, até porque participou dos últimos amistosos da seleção brasileira. Passa as férias, neste momento, e vai estar na reapresentação do profissional no dia 14 de dezembro.

Kaiki, do Cruzeiro, carrega a bola em jogo contra o Vasco, no Mineirão — Foto: Staff Images/ Cruzeiro

– Sempre é uma honra vestir a camisa da amarelinha. Esperança grande para o dia 08, de ser convocado – destacou o jogador do Cruzeiro.

Se chamado para a Seleção, Kaiki ficará fora da Copa São Paulo de Futebol Junior e, caso seja chamado para compor definitivamente o grupo profissional do Cruzeiro, também estará fora da reta final da pré-temporada e do início do Campeonato Mineiro.

Os chamados para a Seleção foram possíveis com o desempenho de Kaiki no Sub-20 e também no profissional cruzeirense. Na reta final da Série B, ele ganhou chances na esquerda. Ao todo, na campanha do título, fez seis partidas e deu uma assistência.

– Queria agradecer ao Pezzolano, primeiramente, pela oportunidade. Procurei dar o melhor, dar meu máximo. Ele também me ajudou muito para jogar com tranquilidade, me deu muita segurança durante treinos e jogos – destacou o jogador.

Na próxima temporada, Kaiki estará no último ano como junior. Ele deverá ganhar mais chances com Pezzolano.