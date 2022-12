Diretor do Atlético-MG cita modelo de negócio sem troca de jogador: “Vale para Edenilson e outros”

O diretor do Atlético e o novo treinador, Eduardo Coudet, conhecem bem Edenilson e trabalharam com o jogador de 33 anos no Internacional, em 2020. O meia, entretanto, tem contrato longo no Beira-Rio, até 2024. Há o interesse do Galo em contar com ele, mas é preciso achar uma operação de um lado comprador que não nada em dinheiro.