33ª Festa de confraternização da Associação de Pastorinhas de Folias de Reis de Sete Lagoas

Nos dias 10 e 11 de deste mês, acontecerá a 33ª edição da Festa da Associação das Folias de Reis e Pastorinhas de Sete Lagoas. Para celebrar a tradição, o evento acontecerá em conjunto com a 2ª Confraternização da Diretoria – Biênio 2021/2023.

O presidente da Associação, Edson Teixeira, revela que as festividades terão uma programação especial. “Nossa festa será abrilhantada por 34 grupos de Folia de Reis. Em nossa Associação temos hoje 34 grupos cadastrados, numa média de 30 pessoas por grupo. Então a gente espera um público de aproximadamente 3 mil pessoas, contando com familiares e visitantes. Cada folia vai ter um prazo de 25 a 30 minutos para fazer sua apresentação no palco. E ali será servida alimentação gratuita, além de ter ônibus para buscar e levar dos seus respectivos pontos de embarque até a festa”, contou Edson convidando toda a comunidade para conferir o evento: “Convido toda a população de Sete Lagoas para nos prestigiar, nos dar esse voto de confiança que vocês vão ver que é uma festa familiar, e que ali realmente praticamos a fé em Jesus Cristo”.

O evento acontecerá no Complexo Esportivo Vinícius de Avelar – Av. José Sérvulo Soalheiro, Bairro Nova Cidade, no dia 10, a partir da 19h e dia 11 de dezembro, a partir das 08h, com apoio da Prefeitura de Sete Lagoas e dos vereadores Janderson Avelar e Heloísa Frois.

As Folias de Reis e as Pastorinhas fazem parte da cultura religiosa e folclórica nacional e em Sete Lagoas tal tradição se mantém viva. Com vários grupos presentes na cidade, as apresentações ocorrem na época natalina mas também ao longo de todo o ano. Uma festa para celebrar essa tradição está chegando em mais uma realização da Associação que representa os foliões e pastorinhas sete-lagoanos.

As Pastorinhas visitam presépios e locais sagrados cantando hinos de louvor ao nascimento de Jesus Cristo, enquanto as Folias de Reis representam a visita dos Três Reis Magos Baltasar, Belchior e Gaspar feita à época do nascimento de Jesus. Os cânticos, a simbologia, a música dos instrumentos e as vestes coloridas, tudo isso é passado entre gerações de foliões ao longo dos anos.

Além de representar os Três Reis Magos, nós seguimos também São Francisco de Assis, porque o mestre da Folia representa este santo. São Francisco de Assis deixou escrito nos anais da igreja que enquanto o mundo fosse mundo e houvesse a fé, essa tradição passaria de geração a geração”.

O Natal é uma época especial para foliões e pastorinhas, mas as apresentações não se restringem apenas a esse período: “As caminhadas das Folias de Reis levando o louvor e o manifesto do nascimento de Cristo se iniciam na noite de 24 de dezembro e terminam no dia 06 de janeiro, que é quando os reis levantaram suas tendas e foram embora ali da gruta (manjedoura). Porém, nós temos alguns grupos que ainda fazem a Volta dos Magos. Eles seguem contando a boa nova, que eles encontraram o Menino Deus e estão pregando sua santa doutrina pelo mundo até o dia 02 de fevereiro, Dia de Nossa Senhora da Luz”.





Da Redação