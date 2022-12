Meio Ambiente informa sobre material poluente encontrado na Lagoa Paulino

No final de outubro foi observada uma mancha na superfície da lagoa Paulino, no centro da cidade. Rapidamente, a Prefeitura de Sete Lagoas agiu e acionou a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo (Semadetur) e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) para a limpeza da lagoa. A autarquia também colheu amostras para análise.

De acordo com o engenheiro agrônomo da Semadetur, Pedro Elysio Figueiredo, trata-se de descarte ilegal que chegou até a lagoa pelas bocas de lobo da rua Nestor Fóscolo. “Pela análise, o material é do grupo dos ácidos graxos, gorduras e desengordurantes, mas não é possível saber qual a substância exata. Por meio da Escola Técnica, enviamos uma amostra para a UFMG para identificar exatamente do que se trata a substância dentro desse grupo”, revela o engenheiro.

O mais importante, segundo Pedro Elysio, é tranquilizar a população de que não houve dano algum ou contaminação à biota da lagoa, sem morte de animais, uma vez que o material tinha baixa densidade e era flutuante. “Com o apoio do SAAE, sugamos 99% do material e as chuvas recentes fizeram com que a lagoa estravasasse o restante do material pelo seu vertedouro”, afirma o engenheiro.

“Vale ressaltar que não foi poluição da lagoa, mas sim um material descartado ilegalmente em alguma boca de lobo próxima. Aproveitamos para pedir à população que não descarte materiais poluentes nas bocas de lobo da região. Elas servem para absorver as águas pluviais (das chuvas) e não são receptores de esgoto ou outros materiais descartáveis”, lembra Pedro. Denúncias de descarte ilegal em bocas de lobo devem ser feitas pelo e-mail semadetur@setelagoas.mg.gov.br.

Relembre o caso:

De acordo com o engenheiro agrônomo da Semadetur, Pedro Figueiredo, o acidente ocorreu entre quinta e sexta-feira. “Parece tratar-se de algum dejeto de algum produto alimentar lançado nas bocas de lobo das avenidas próximas à lagoa, principalmente da Nestor Fóscolo, mas não temos confirmação. Será preciso fazer análises. Mas aparentemente não está causando nenhum efeito drástico na biota da lagoa. Não tivemos relatos de mortes de peixes, tartarugas ou mesmo os patos que nadam por aqui. Vamos aguardar os resultados da análise da água que já coletamos. Em torno de 15 dias teremos os resultados para sabermos o que de fato aconteceu”, afirma.

Além disso, a Companhia de Desenvolvimento de Sete Lagoas (Codesel) segue realizando diariamente a limpeza do principal cartão postal da cidade. Denúncias de poluição nos espaços públicos podem ser feitas pelo e-mail semadetur@setelagoas.mg.gov.br.

Renato Alexandre

Prefeitura de Sete Lagoas – Ascom