América anuncia saída de lateral-esquerdo João Paulo

O América anunciou que não irá renovar o contrato de João Paulo, lateral-esquerdo que defendeu o clube mineiro por quatro temporadas. O atleta é o quinto jogador a ter a não-renovação confirmada pelo clube.

Para a posição, o Coelho conta com Marlon, Nicolas, recém-contratado, e Danilo Avelar, que passa por processo de renovação com a equipe. Além de João Paulo, o clube mineiro já oficializou que não contará com Patric, Raul Cáceres, Índio Ramírez, Airton e Luan Patrick.

Como contratações, os laterais Nicolas e Níno Paraíba são as ‘caras novas’ para a próxima temporada até o momento. Além disso, o meia Benítez foi contratado em definitivo, e o atacante Wellington Paulista teve seu vínculo renovado até o fim de 2023.

A equipe passa por um período de renovação do elenco visando a disputa da Sul-Americana e Campeonato Brasileiro do próximo ano.

Números de João Paulo

O lateral-esquerdo defendeu o América em 111 oportunidades, anotando três gols e seis assistências neste período.

Com contrato válido até o fim deste ano, o jogador que já teve passagens por Flamengo e Palmeiras ainda não tem seu futuro definido.

