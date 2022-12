Cruzeiro de Ronaldo investe em menos de 20% dos reforços para acesso e repete fórmula para 2023

A expectativa do Cruzeiro é iniciar a pré-temporada, no próximo dia 14, com mais reforços anunciados. Até o momento, só Neris foi confirmado. Anderson, Vital e Bilu devem ser anunciados até lá, e o clube também tem conversas mais adiantadas por um lateral esquerdo. Bruno Pacheco, do Ceará, e Jorge, do Palmeiras, são as principais alternativas do momento.