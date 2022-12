Circuito Liberdade: Após dois anos de pandemia, Cantata de Natal do TJMG retorna neste sábado em novo local

Além das tradicionais canções natalinas, o repertório também vai contar com músicas como “Maria Maria”, de Milton Nascimento, e “Trem Bala”, de Ana Vilela.

Desta vez, a apresentação será no prédio do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha-MG), na praça da Liberdade, já que o Palácio da Justiça Rodrigues Campos, que abrigou a cantata na maioria dos anos, está em reforma.

“Após dois anos de pandemia, ocasiões em que a cantata foi realizada de forma fechada e com restrições, retomamos a apresentação para o público, em um espaço aberto. Nossa expectativa é de que seja uma grande festa, pois vamos comemorar os dez anos do projeto de formação da orquestra e do coral”, afirma o desembargador Wagner Wilson Ferreira, superintendente da Orquestra Jovem e do Coral Infantojuvenil do TJMG.