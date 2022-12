Assaí reduz em 27% suas emissões de gases no comparativo com o terceiro trimestre de 2021

Resultado reforça o compromisso do atacadista com a agenda climática e está alinhado com a sua meta de reduzir em 38% as suas emissões de carbono até 2030, com base no total emitido por suas operações no ano de 2015.

Em linha com o seu pilar de sustentabilidade e com um sólido planejamento de eficiência energética, o Assaí Atacadista promove uma série de iniciativas para garantir o desenvolvimento socioambiental em um cenário de aumento da demanda por recursos naturais e agravamento da crise ambiental. Desde 2016, a empresa atrela objetivos de sustentabilidade à remuneração variável da sua liderança e, entre os principais compromissos adotados, está a redução da emissão de gases do efeito estufa. Relacionado a ele, o Assaí atingiu, no terceiro trimestre deste ano, a diminuição de 27% de suas emissões no comparativo com o mesmo período do ano anterior, com destaque para redução de 16% das emissões de gases refrigerantes, ou seja, emissões próprias provenientes da empresa (escopo 1); e de 65% nas emissões provenientes do consumo de energia elétrica (escopo 2).

O resultado está alinhado ao compromisso da Companhia em reduzir 38% das suas emissões até 2030, tendo como base o total emitido por sua operação em 2015 – sendo que neste ano a Companhia contava com 95 lojas e, atualmente, possui mais de 240 unidades em funcionamento. A meta está atrelada a remuneração variável tanto da média como da alta liderança da empresa, o que inclui CEO e diretores(as), além dos cargos de consultores(as), coordenadores(as) e gerentes de lojas, Centrais de Distribuição e matriz. Além disso, reforça urgência do tema – segundo relatório divulgado em setembro pela Organização das Nações Unidas, o fornecimento de energia limpa deve dobrar até 2030 para evitar que as mudanças climáticas coloquem em risco a segurança energética global.

Os resultados do Assaí são possíveis diante de um comprometimento real com o tema da sustentabilidade, identificando oportunidades a partir de objetivos e metas bem definidas. Uma das principais frentes de trabalho que contribuíram a esse resultado vem da migração da matriz energética utilizada para operação da Companhia. Beneficiou ainda para a redução dos indicadores o avanço de um modelo de loja mais sustentável, que utiliza equipamentos e implanta iniciativas para otimizar o consumo de energia elétrica.

Conheça mais sobre essas frentes de trabalho do Assaí:

Agenda climática e Mercado Livre de Energia: Por meio de seu planejamento de eficiência energética e comprometido com a agenda climática, o Assaí investe, cada vez mais, em uma matriz energética diversificada e mais limpa. Atualmente, mais de 95% do que é consumido pela Companhia tem como origem fontes renováveis, ou seja, são provenientes das matrizes eólica, solar, biomassa e pequenas hidrelétricas, contribuindo para a redução de emissões de escopo 2.

Dentre as iniciativas implantadas pela empresa, o Assaí conta com usinas solares em operação com a GreenYellow nos estados do Pará, Rio de Janeiro, Goiás, Paraná e Mato Grosso. Os painéis fotovoltaicos são instalados na cobertura dos estacionamentos das lojas e geram energia que abastece parte da operação. Em 2021, inclusive, a Companhia realizou o investimento em uma nova usina solar fotovoltaica, implantada na loja de Rio Verde (GO) – totalizando sete usinas em operação. São 2.160 painéis solares, com uma capacidade de autogeração de 1,1 GWh por ano. Além da redução do custo com aquisição de energia elétrica e o resguardo a possíveis crises de escassez hídrica/energética, o projeto contribui para a redução nos custos da energia e na diminuição das emissões de gases de efeito estufa provenientes do consumo de energia elétrica.

Com o objetivo de avançar ainda mais em suas ações em prol do tema, no último ano, a empresa também anunciou a migração do seu parque de lojas para o mercado livre de energia – incluindo as novas unidades que fazem parte do seu plano de expansão. Tal iniciativa também está associada à redução de consumo de óleo diesel, uma vez que este combustível é utilizado nos geradores de energia, que eram anteriormente acionados nas unidades em horários de ponta (períodos do dia em que existe maior demanda de consumo). Ao migrar para o ambiente livre de contratação, retira-se a necessidade de acionar os geradores, resultando em menor consumo de diesel e, consequentemente, menor nível de emissões de gases de efeito estufa, que estão atrelados ao escopo 1. Em 2021, por exemplo, houve uma redução de cerca de 50% nas emissões totais relativas a diesel, em comparação ao mesmo período do ano anterior.

“Migramos as nossas lojas para contarmos com uma energia mais limpa, uma vez que no mercado livre, optamos na utilização de matrizes 100% renováveis. Além disso, é um sistema mais ágil e econômico, permitindo um canal direto entre o fornecedor de energia e o consumidor final”, conta Lucas Attademo, Gerente de Projetos do Assaí.

Ecoeficiência: Além da migração para o mercado livre de energia, as novas lojas do Assaí são construídas levando em consideração conceitos de ecoeficiência e gestão do impacto ambiental. A estratégia reforça a preocupação com a forma de operação da Companhia, que ganha cada vez mais destaque entre os(as) clientes. Hoje, todas as unidades do atacadista são inauguradas com iluminação 100% em LED; ilhas de congelados e refrigerados com portas; e fachada de vidro e telhas translúcidas, que garantem um melhor aproveitamento da luz natural e contribuem para a diminuição do consumo de energia.

Nas lojas mais antigas da empresa, a alteração para iluminação LED já está sendo realizada juntamente com a automatização dos sistemas de ar-condicionado com implementação de sensores que permitem regulagem e desligamento automáticos do sistema nos casos em que a temperatura está adequada. Em 2021, 27 lojas tiveram sistemas de climatização automatizados instalados, totalizando 117 unidades, o que permite a redução do consumo de energia (escopo 2).

Outra medida implantada em 2021 foi a realização de um diagnóstico sobre a utilização dos fluidos refrigerantes em sua operação e, como resultado, o Assaí avançou na substituição do fluido R-22 por gases menos impactantes. É o caso da alteração de sistemas antigos de refrigeração por chillers que não operam com o R-22, em 10 lojas do parque atual. Na prática, essa troca permite que a Companhia utilize gases de menor impacto ambiental e contribua para a redução de energia devido à contenção térmica e melhoria na exposição de mercadorias. Atrelado ao tema, o atacadista também tem implementado em parte de suas novas lojas os sistemas transcríticos e subcríticos, que já somam 22 unidades, e utilizam gases naturais, – opções que, além de substituir os gases refrigerantes artificiais por um fluido natural, também proporciona uma otimização energética das lojas.

Eletropostos: Dando sequência ao seu planejamento de eficiência energética e atento as demandas de mercado, a Companhia também passou a disponibilizar, em parceria com a GreenYellow, o serviço gratuito de recarga elétrica para os carros dos(as) clientes. Até o momento, 11 lojas do atacadista nos estados de São Paulo, Paraná, Goiás, Bahia, Sergipe e Distrito Federal já contam com este novo serviço e a projeção do Assaí é que, ao todo, 30 unidades contem com este diferencial em 13 diferentes estados brasileiros, até o primeiro semestre de 2023, sendo que a energia que abastecerá os carros será provida de fontes 100% renováveis.

“Com a implantação dos eletropostos atendemos a uma demanda que deve se tornar crescente nos próximos anos no país, além de oferecer aos(as) nossos(as) clientes uma alternativa gratuita, ágil e sustentável para carregamento de seus carros enquanto realizam suas compras no Assaí”, finaliza Attademo.

Sobre o Assaí Atacadista

O Assaí é uma empresa de Cash & Carry que atende pequenos(as) e médios comerciantes e consumidores(as) em geral, seja na compra de itens unitários ou grandes volumes. Com faturamento de aproximadamente R$ 55 bilhões nos últimos 12 meses, está presente nas cinco regiões do País com mais de 250 lojas distribuídas em 23 estados, além do Distrito Federal. Possui cerca de 70 mil colaboradores(as) e, mensalmente, recebe 30 milhões de clientes em suas lojas. Em 2022, o Assaí foi considerado o melhor atacadista em duas pesquisas realizadas pelo Instituto Datafolha: “Os Melhores de São Paulo – Serviços” (em que vence pelo 7º ano consecutivo); e “O Melhor da Internet no Brasil”. Também foi eleita a melhor empresa do ramo de Comércio Varejista do Valor 1000, anuário realizado pelo jornal Valor Econômico, e recebeu a certificação Great Place to Work. O Assaí está entre as 15 marcas mais valiosas do país em ranking anual promovido pela Brand Finance.

