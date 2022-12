Giro Policial: Confira as ocorrências de destaque registradas pela PM

PM APREENDE DUAS ARMAS DE FOGO EM SETE LAGOAS

Na noite de sábado (03/12), policiais militares receberam informações que um homem teria armas de fogo em situação irregular em sua residência na zona rural de Sete Lagoas. De posse das informações, os policiais compareceram no local e apreenderam e apreenderam 01 espingarda cartucheira calibre 28 e quatro cartuchos do mesmo calibre, sendo três intactos e um deflagrado. Durante as diligências, os policiais ainda foram informados da existência de uma outra arma em fazenda situada na MG 238, vindo a localizar no local mais uma espingarda calibre 28. Dois homens foram delitos e encaminhados à Delegacia de Polícia com os materiais apreendidos.

PM REALIZA PERSEGUIÇÃO E PRENDE AUTOR POR TRÁFICO DE DROGAS E DESOBEDIÊNCIA

Na noite de sábado (03/12), policiais militares realizaram patrulhamento pelo bairro Nova Cidade quando visualizaram um veículo Fiat Uno de cor preta, parado em uma esquina, com um homem em seu interior com os vidros fechados em atitude suspeita e, ao ser proceder a abordagem, o condutor evadiu pela Avenida José Sérvulo Soalheiro. Os militares iniciaram a perseguição policial e durante a fuga, mais precisamente na Avenida Suiça, no bairro Orozimbo Macedo, o condutor dispensou pela janela do veículo diversos materiais, vindo este, homem de 21 anos, ser abordado na referida Avenida. Durante a busca e varredura pelos locais onde o autor havia despesando os materiais, os policiais apreenderam a quantia R$74,00 (setenta e quatro reais) em dinheiro trocado, 04 (quatro) tabletes de maconha e01 (um) aparelho celular. O autor foi preso e conduzido à Delegacia com os materiais e o veículo removido.

POLICIAIS DO 25º BPM APREENDE ARMA DE FOGO NO BARREIRO

Durante patrulhamento, na noite de domingo (04/12), policiais militares receberam informações que na rua Argentina, bairro Barreiro, teria um individuo na posse de arma de fogo de forma irregular em sua residência. Assim, os militares compareceram no local e apreenderam uma espingarda calibre 28, bem como, conduziu o autor, homem de 38 anos, à Delegacia de Polícia Civil.

DOIS HOMENS SÃO PRESOS NO CENTRO DE SETE LAGOAS COM ARMA DE FOGO

Na madrugada de hoje (05/12), durante patrulhamento pela área central de Sete Lagoas, policiais militares visualizaram um homem que, ao perceber a presença policial, soltou uma mochila no solo e começou a andar junto com outra pessoa. Diante da suspeição, os militares realizaram a abordagem aos dois homens, um de 28 anos e outro de 35 anos, e ao averiguar a mochila que havia sido dispensada, os policiais localizaram um revólver calibre .38. Os envolvidos foram presos e conduzidos à Delegacia de Polícia.

Agência Local de Comunicação Organizacional – 25º BPM