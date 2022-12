Assistência Social: 13º salário do programa Auxílio Brasil ainda não tem previsão

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (Smasdh) informa, por meio do programa Cadastro Único, que o Governo Federal ainda não tem previsão para o pagamento do 13º salário do programa Auxílio Brasil. De acordo com o coordenador do Cadastro Único no Município, Wagner Cardoso, esta medida foi tomada em função do aumento do valor do repasse de R$ 400,00 para R$ 600,00, o que onerou os cofres do governo federal, inviabilizando momentaneamente o pagamento. “Para 2023, aguarda-se uma sinalização do futuro presidente Luis Inácio Lula da Silva, por meio de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) ao Congresso para retirar a despesa com o Bolsa Família do teto de gastos”, informa o coordenador.

Ainda segundo Wagner Cardoso, o número de novos cadastros realizados em Sete Lagoas cresceu 75%, gerando uma grande mobilização da Smasdh para atender a todas as famílias que desejam realizar o cadastro. “Iniciativas como mutirões foram realizadas em todas as regiões onde estão localizadas as unidades dos CRAS, a pedido da secretária Luciene Chaves, afim de reduzir o tempo de espera dos usuários”, lembra.

“Hoje os atendimentos para a realização de cadastro novo e atualização estão sendo realizados via agendamento na Central do Cadastro Único. Diferentemente dos demais municípios do Brasil, estamos trabalhando com a agenda dentro do mês corrente, fato que reduz o tempo de espera e agiliza a prestação de serviço para o usuário, de maneira organizada e efetiva”, explica a secretária Luciene Chaves.

Segundo a Caixa Econômica Federal, a parcela referente ao mês de dezembro poderá ser liberada a partir do dia 12 do próximo mês. Os depósitos serão concluídos no dia 23, antes das festividades. Com o pagamento do Auxílio Brasil de dezembro, os beneficiários têm a chance de usar os valores na ceia de Natal, para comprar presentes ou pagar contas, por exemplo. Em dezembro, a Caixa Econômica Federal realizará o pagamento da última parcela no valor de R$ 600.

Calendário do Auxílio Brasil de dezembro:

• NIS final 1: 12 de dezembro

• NIS final 2: 13 de dezembro

• NIS final 3: 14 de dezembro

• NIS final 4: 15 de dezembro

• NIS final 5: 16 de dezembro

• NIS final 6: 19 de dezembro

• NIS final 7: 20 de dezembro

• NIS final 8: 21 de dezembro

• NIS final 9: 22 de dezembro

• NIS final 0: 23 de dezembro