Copa Eldorado / Felt Elétrica / Telhas Granville avança e já tem os primeiros classificados

A segunda rodada da 30ª edição da Copa Eldorado / Felt Elétrica / Telhas Granville começou no último sábado. As partidas mostraram bom índice técnico e muito equilíbrio, assim como na rodada inaugural.

Após a realização dos 09 jogos da primeira rodada e de mais 08 na segunda, a Copa Eldorado alcançou a marca de 34 gols assinalados e a média chegou a 2 gols por partida.

Para o fechamento da segunda rodada ainda há uma partida prevista para esta terça-feira, às 19:30 horas no Campo do Curitiba, bairro São Francisco. Os resultados dos jogos realizados no final de semana foram os seguintes:

União do Morro / Garimpeiro 01 X 00 Aston Villa / Unilab

Bosque / Vamberto Teixeira 01 x 00 São Sebastião de Pindaíbas

Villa Minas 00 x 01 CAP

União Alvorada 04 x 00 Sete de Setembro / POP FM

Democrata / BH 00 x 01 NF/Industrial

Bangu / Auto Bitts 00 x 01 AFP / Lontra

Santa Helena / RG Track 02 x 02 Montreal / Objetiva Proteção Veicular

Curitiba 03 x 02 Independente de Pompeu

Ao final da primeira fase, 16 equipes avançarão para as oitavas-de-final. O formato de classificação se dará através do índice técnico. Assim, dos 18 participantes iniciais, apenas 02 serão eliminados. Algumas equipes que alcançaram pelo menos 04 pontos em duas rodadas, já estão classificadas para a etapa eliminatória, restando agora definir o posicionamento final na classificação geral. CAP, União Alvorada, Curitiba, Montreal, Bosque, NF / Industrial, União do Morro / Garimpeiro e Santa Helena já carimbaram o passaporte para a próxima fase.

As 18 equipes estão divididas assim nos 06 grupos:

CHAVE A: Montreal / Objetiva Proteção Veicular, Democrata / BH e Bangu / Auto Bitts

CHAVE B: NF / Industrial, Santa Helena / RG Track e AFP / Lontra

CHAVE C: Garimpeiro / União do Morro, Curitiba e Bosque / Vamberto Teixeira

CHAVE D: Independente de Pompéu, Aston Villa / Unilab e São Sebastião de Pindaíbas

CHAVE E: CAP, River e Sete de Setembro / POP FM de Caetanópolis

CHAVE F: Ideal, Villa Minas e União Alvorada

A premiação da versão 2022/2023 da Copa Eldorado será recorde: Entre dinheiro, troféus, medalhas e demais prêmios, o montante chegará aos R$ 20 mil. A parte da premiação em dinheiro será de R$ 10 mil para o primeiro colocado e de R$ 3 mil para o segundo colocado.

A terceira rodada da Copa Eldorado ainda será oficializada pela Coordenação da competição no tocante aos locais dos confrontos. A princípio, tem início previsto para o próximo final de semana com os seguintes confrontos no sábado:

Campo do Curitiba:

13:45 – AFP / Lontra x Democrata / BH

15:45 – São Sebastião de Pindaíbas x Curitiba

Campo do Serrinha:

13:45 – Bosque / Vamberto Teixeira x Aston Villa / Unilab

15:45 – Montreal x NF / Industrial

Domingo:

Campo do Serrinha:

08:15 – União Alvorada x River

10:15 – Sete de Setembro / POP FM x Vila Minas

Campo do Ideal:

08:15 – Ideal x CAP

10:15 – União do Morro / Garimpeiro x Independente de Pompéu

Segunda-feira (Campo do Serrinha):

19:30 – Santa Helena / RG Track x Bangu / Auto Bitts

Todas as informações adicionais sobre a 30ª Copa Eldorado / Felt Elétrica / Telhas Granville podem ser obtidas através da programação esportiva da Rádio Eldorado, diariamente às 11:00 e às 17:00, e também através do portal de notícias www.portalsete.com.br.

Por Álvaro Vilaça