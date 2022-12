COVID-19 Vacina bivalente contra a COVID-19 pode ficar restrita a grupos de risco

Órgão assessor do Ministério da Saúde recomenda dose que protege contra novas cepas apenas para idosos, gestantes e imunossuprimidos

A Câmara Técnica Assessora em Imunizações (CTAI) recomendou ao Ministério da Saúde que as vacinas bivalentes contra a COVID-19 sejam utilizadas como dose de reforço somente em grupos de maior risco, como idosos, imunossuprimidos e gestantes. Para outros públicos, como jovens sem comorbidades, faltam evidências sobre as vantagens que um novo reforço traria em evitar gravidades pela doença. A recomendação foi feita na quarta-feira.

De forma parecida, essa é a recomendação dada à coordenação da Saúde da transição do governo eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Arthur Chioro, ex-ministro da Saúde e integrante da coordenação, afirma que um foco importante na transição é regular o esquema de vacinação já recomendado para a população – por enquanto, não se discute a possibilidade de quinta dose para grupos não

prioritários.

A pasta chefiada por Marcelo Queiroga anunciou, no dia 25, que doses da vacina bivalente produzida pela Pfizer deveriam chegar ao Brasil neste mês. O fármaco recebeu, no dia 22 do mês passado, aprovação emergencial da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para ser usado em maiores de 12 anos.

Para públicos com menores chances de evolução para quadros graves, o esforço vai ser de ampliar a taxa de cobertura vacinal para quem ainda não tomou as doses com os fármacos monovalentes. "O que ficou claro é que não adianta só comprar vacina, porque hoje tem (imunizantes) e as pessoas não estão tomando. Reduziu absurdamente a adesão da população", diz Chioro. Dados do consórcio de veículos de imprensa apontam que, até setembro, 48,4% dos brasileiros já haviam tomado pelo menos uma dose de reforço. Em relação a duas doses ou uma aplicação da Janssen, havia cerca de 80% da população. Entre as crianças, os números são menores: entre as de 3 a 11 anos, somente 36% estão completamente imunizadas com duas doses. "Não adianta fazer um reforço com a bivalente se não vacinar as crianças", resume Chioro. OUTROS PAÍSES As vacinas atualizadas já são adotadas em países que buscam controlar a disseminação de novas variantes do Sars-CoV-2 e evitar quadros graves de COVID-19. No caso dos Estados Unidos, o Centro de Controle de Doenças (CDC) recomenda doses de vacinas bivalentes para adultos e adolescentes desde setembro. A indicação passou a ser também para crianças em outubro.